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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--10月18日-10月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    10月17日当周
    
    10月18日(二)
    0200 新西兰公债海外持有比例                    9月         --          63.6%
 
    
    10月19日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月20日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                        9月     增加1.5      减少0.39
             全职就业人数(万人)                                --       增加1.15
             就业参与率                                      64.8%         64.7%
             失业率                                           5.7%          5.6%
    
    10月21日(五)  
    暂无重要经济数据公布。 
    
    10月24日当周
    
    10月24日(一)    
    暂无重要经济数据公布。 
    
    10月25日(二)
    暂无重要经济数据公布。 
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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