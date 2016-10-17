澳洲央行：澳元进一步大幅升值或令经济前景复杂化--总裁

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月18日 - 澳洲央行总裁洛威周二表示，当前的澳元及利率水平符合经济形势，但他警告称澳元进一步大幅升值或将令前景复杂化。
洛威在一场投资会议上回答问题时指出，不出所料，近期部分关键大宗商品出口价格的上升已令澳元承受升值压力。
但他也称，澳元进一步大幅升值或令经济再平衡复杂化。
澳元兑美元 周二报0.7630美元，已从5月低位0.7174美元逐步上涨。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。