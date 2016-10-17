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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 06:35 BJT

澳洲央行：澳元进一步大幅升值或令经济前景复杂化--总裁

路透悉尼10月18日 - 澳洲央行总裁洛威周二表示，当前的澳元及利率水平符合经济形势，但他警告称澳元进一步大幅升值或将令前景复杂化。

洛威在一场投资会议上回答问题时指出，不出所料，近期部分关键大宗商品出口价格的上升已令澳元承受升值压力。

但他也称，澳元进一步大幅升值或令经济再平衡复杂化。

澳元兑美元 周二报0.7630美元，已从5月低位0.7174美元逐步上涨。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)

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