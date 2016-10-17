澳洲央行：在决定货币政策时需衡量就业和家庭债务状况

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“下周我们将获得重要的更新数据，届时9月当季的CPI将出炉。”
整体而言，洛威表示澳洲经济表现“相当不错”，矿业投资长久衰落的最糟情况已过，增长料从资源出口价格近来上涨受益。
洛威指出，就业市场数据较为错综，失业率慢慢下降，但新岗位主要集中在兼职工作，且薪资增长仍疲弱。
房屋市场的迹象也好坏不一，部分地区房价迅速上扬，但另一些地区却下跌。租金增长已然很低，但又将有大量新的房屋供应入市。
家庭信贷增长仍超过收入增长，但增加的信贷多用来支应新屋建造，而不是消费。(完) (编译 戴素萍/白云/张若琪 审校 龚芳/杜明霞/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。