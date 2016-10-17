澳洲央行：在决定货币政策时需衡量就业和家庭债务状况

“下周我们将获得重要的更新数据，届时9月当季的CPI将出炉。”

整体而言，洛威表示澳洲经济表现“相当不错”，矿业投资长久衰落的最糟情况已过，增长料从资源出口价格近来上涨受益。

洛威指出，就业市场数据较为错综，失业率慢慢下降，但新岗位主要集中在兼职工作，且薪资增长仍疲弱。

房屋市场的迹象也好坏不一，部分地区房价迅速上扬，但另一些地区却下跌。租金增长已然很低，但又将有大量新的房屋供应入市。