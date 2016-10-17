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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 07:52 BJT

金砖国家：10月17日股汇市收盘纵览

路透10月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.26%，报894.71点。

中国股市：沪综指震荡收跌，B股指数大幅跳水拖累大盘走弱

中国汇市：人民币收盘与中间价均创逾六年新低，短期走势料仍偏弱

香港股市：收跌至近一个半月低位，等待本周一系列中国经济数据出炉

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.5%，报62,696.109点，但医疗保险公司Qualicorp 下跌4.11%，限制大盘涨幅。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2069/76，上日收报3.2030/45。

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南非股市：走软，因奢侈品类重量级个股Richemont 部分回吐过去一周的涨幅。指标Top-40指数 收盘下跌0.91%，报44,253点；大盘综合指数 收盘下跌0.74%，报50,769.01点。

南非汇市：兰特兑美元升逾1%，因南非副总统和企业领袖支持财长戈尔丹

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印度股市：大盘指数收于逾三个月最低点，因在全球股市疲软的背景下，投资者预计企业季度财报料疲弱。BSE指数 收盘下跌0.52%，报27,529.97点，为7月8日以来最低收盘；NSE指数 收盘下跌0.73%，报8,520.4点，为7月21日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8875/66.8975，上日收报66.7/66.71。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.58%，报977.3点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.33%，报511.11点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.24%，报63.11；卢布兑欧元 贬值0.52%，报69.45。(完) (编译 王琛；审校 郑茵)

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