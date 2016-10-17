金砖国家：10月17日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.26%，报894.71点。
中国股市：沪综指震荡收跌，B股指数大幅跳水拖累大盘走弱
中国汇市：人民币收盘与中间价均创逾六年新低，短期走势料仍偏弱
香港股市：收跌至近一个半月低位，等待本周一系列中国经济数据出炉
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.5%，报62,696.109点，但医疗保险公司Qualicorp 下跌4.11%，限制大盘涨幅。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2069/76，上日收报3.2030/45。
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南非股市：走软，因奢侈品类重量级个股Richemont 部分回吐过去一周的涨幅。指标Top-40指数 收盘下跌0.91%，报44,253点；大盘综合指数 收盘下跌0.74%，报50,769.01点。
南非汇市：兰特兑美元升逾1%，因南非副总统和企业领袖支持财长戈尔丹
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印度股市：大盘指数收于逾三个月最低点，因在全球股市疲软的背景下，投资者预计企业季度财报料疲弱。BSE指数 收盘下跌0.52%，报27,529.97点，为7月8日以来最低收盘；NSE指数 收盘下跌0.73%，报8,520.4点，为7月21日以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8875/66.8975，上日收报66.7/66.71。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.58%，报977.3点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.33%，报511.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.24%，报63.11；卢布兑欧元 贬值0.52%，报69.45。(完) (编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。