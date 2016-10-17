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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--10月18日-10月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月17日当周
    
    10月18日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.1%     +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.9%     +0.6% 
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%     +0.4% 
                (较上年同期)                                     +1.4%     +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.1%     +0.4%
                           (较上年同期)                          +2.0%     +1.8% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       9月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +0.4%     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +7.4%     +7.6%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +1.1%     +0.8%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.2%     +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)          +1.4%     +1.3%
    
    10月19日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人，较前月)              9月     增加3.0   增加2.4
             按ILO标准计算的失业率             截至8月的三个月    4.9%      4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.3%     +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.1%     +2.1%
    
    10月20日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月         --   顺差30.25
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       +0.2%      -0.1%
                            (较上年同期)                         -1.2%      -1.6%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月         --     盈余315
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余210
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入721 
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月       +0.4%      -0.2% 
                 (较上年同期)                                    +4.8%      +6.2% 
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.4%      -0.3% 
                           (较上年同期)                          +4.5%      +5.9% 
    1145 欧洲央行再融资利率                           10月       0.00%      0.00%
                 存款利率                                      负0.40%    负0.40%
    
    10月21日(五)
    0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)      9月          85     105.46
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                           82     100.51
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --        7.27
    1400 欧元区消费者信心指数                      10月初值        负8      负8.2 
    
    10月24日(一)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       10月初值        --        49.7
                   服务业PMI                                       --        53.3
                   综合PMI                                         --        52.7
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       10月初值        --        54.3 
                   服务业PMI                                       --        50.9
                   综合PMI                                         --        52.8
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     10月初值        --        52.6
                     服务业PMI                                     --        52.2
                     综合PMI                                       --        52.6
    0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)             9月初值        --    顺差21.3
    
    10月25(二)
    0645 法国企业景气指数                             10月         --         103
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                      10月         --       109.5
                    现况指数                                       --       114.7
                    预期指数                                       --       104.5
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            8月         --      -10.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -11.8%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)            8月         --       +2.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --       -0.7%
    
    10月25-28日   
    0600 德国进口物价(较前月)                          9月         --       -0.2%
                     (较上年同期)                                  --       -2.6%
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 王兴亚)

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