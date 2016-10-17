美股业绩：Netflix第三季海外订户数量激增，股价盘后跳涨20%

Netflix已拓展至全球逾130个市场，包括多数主要国家在内，但中国除外。该公司周一表示，将放弃近期内在中国推出服务的计划，改为采取节目授权的方式，寻求“适度的”营收。

公司表示，仍冀望“最终”能在中国推出服务。

Netflix一直面临美国订阅增长放缓的问题，因当地市场饱和，且计划在美国提价引发了无法达到目标的疑虑。Netflix还面对Hulu和亚马逊 等的竞争。

但Netflix指出，预计当前季度在美国可增加145万订阅户。

根据研究机构FactSet StreetAccount，分析师平均预期增加127万户。

国际市场方面，Netflix预计本季订阅户增加375万。分析师平均预计增加332万。

Netflix第三季营收增长31.7%至22.9亿美元。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 戴素萍/张涛)