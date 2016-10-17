美股业绩：Netflix第三季海外订户数量激增，股价盘后跳涨20%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
Netflix已拓展至全球逾130个市场，包括多数主要国家在内，但中国除外。该公司周一表示，将放弃近期内在中国推出服务的计划，改为采取节目授权的方式，寻求“适度的”营收。
公司表示，仍冀望“最终”能在中国推出服务。
Netflix一直面临美国订阅增长放缓的问题，因当地市场饱和，且计划在美国提价引发了无法达到目标的疑虑。Netflix还面对Hulu和亚马逊 等的竞争。
但Netflix指出，预计当前季度在美国可增加145万订阅户。
根据研究机构FactSet StreetAccount，分析师平均预期增加127万户。
国际市场方面，Netflix预计本季订阅户增加375万。分析师平均预计增加332万。
Netflix第三季营收增长31.7%至22.9亿美元。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 戴素萍/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。