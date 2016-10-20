《全球主要央行动态》--10月13日-10月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月13日-10月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。叶伦在讲话中虽然没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但她清楚表示，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

美联储副主席费舍尔表示，联储“非常接近”其就业及通胀目标，他并警告在提振经济增长的努力过程中，切勿轻率地改变政策框架。费舍尔指出全球经济低增长使各家央行难以有效对抗衰退，他还说若利率继续保持在目前低位，未来美国经济可能面临更长期且更严重的衰退。

美联储发布的褐皮书指出，9月和10月初，美国经济呈现一些出薪资压力上升的迹象，但整体增幅仍然温和，进一步显示，美联储决策者在考虑加息时，所面临经济前景仍不明朗。

纽约联储总裁杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美联储可能在今年稍晚升息。对于12月收紧政策对市场可能产生的风险，他给予淡化处理。他补充说，鉴于经济“相当接近”美联储设定的2%通胀目标和最大可持续就业，今年稍晚如果加息25个基点，“也并不是什么大不了的事”。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，多年来一直低于美联储2%目标的美国通胀水平，现在“可能正在上升”，他还称取消一部分货币放松政策将是适当的。但他表示，由于增长疲弱，而且这一状态似乎会因老龄化人口等非美联储可掌控的因素而继续，所以升息必须“缓慢而谨慎”。

波士顿联储裁罗森格伦称，预计明年年中时失业率将降至4.7%，通胀率超过美联储2%的目标，可能令决策者不得不加快升息步伐，从而让复苏受阻。

罗森格伦表示，最近七年的美国经济复苏情况“不符常规”，对于试图确定低成长和低通胀是否已成为长期态势的决策者来说仍然是一个挑战。

费城联储总裁哈克表示，美联储可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。美联储官员通常会尽力远离选举政治，而哈克的言论等于罕见地承认，美联储可能需要根据谁最终入主白宫来制订货币政策。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，在可预见的未来，美国经济成长仍有可能表现迟滞。“并不是预测说会有衰退，但我们也不认为会迎来经济繁荣，”他在该储备银行直播的会议上说。他表示，经济有可能持续“低迷”。

美联储公布的贴现率会议记录显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。7月和8月会议上八家地区联储银行支持上调贴现率，比6月时的六家大幅增加。支持上调贴现率的联储银行的理由是，“鉴于实际状况和预期来看，经济活动和劳动力市场增强，预计通胀将在中期内逐渐升向2%的目标。”

**欧洲**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标，部分因央行8月宣布的旨在缓解脱欧公投影响的举措。“通胀已经在上升。甚至将会加速上升，未来两年可能远超2%的通胀目标，”她在波兰央行组织的一次会议上称。福布斯称，英镑贬值影响传导至物价的程度，将是决定通胀的关键。

英国央行副总裁布罗德班特称，如果升息有可能会损害经济，央行不会为了达成2%的通胀目标而去升息。英国广播公司(BBC)引述布罗德班特称，升息可能会带来“不良后果”，例如经济增速较低以及失业率更高等。

英国央行总裁卡尼回击首相批评，称货币政策不接受政治指示。稍早，卡尼为贬值的英镑带来了短暂提振，称他“并非不关心”英镑的汇率水平。他并表示，他愿意允许通胀略高于央行2%目标，好帮助就业并让英国经济增长。

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，全球各国央行购买数以万亿美元计的政府公债提振了经济成长，至少短期来说是如此。霍尔丹是在一份研究报告当中表达这项论点。这份报告认为“相当确凿的证据显示QE对金融市场发挥了实质的影响，导致信贷条件大幅放松。”该份报告并未提及英国央行的利率前景。

**日韩**

日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，但表示消费疲软令企业难以提价，凸显消除公众通缩思维之艰难。但央行自2013年1月以来首次调降东海地区的评估，称该地区经济扩张趋弱。央行总裁黑田东彦保持乐观看法，在日本央行各地区分行经理季度会议上称，经济继续温和复苏。

日本央行名古屋分行经理卫藤公洋表示，中部东海地区的家庭支出持稳，但日圆强势可能打压消费者信心。而大阪分行经理宫野谷笃表示，日本西部近畿地区很多企业希望汇率稳定，一些大型出口商抱怨强势日圆损及获利。

一项日本央行的调查显示，7-9月的日本家庭通胀预期连续第五个季度下滑并触及近四年最低。这一迹象表明，央行的大规模印钞计划未能提振低迷的经济增长。日本央行公布的人们生活状况调查显示，9月预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为65.1%，低于6月的72.4%，触及2012年12月以来最低。该调查还显示，接受调查的家庭中有80.1%预计通胀将在未来五年上升，低于6月时的83.6%。

韩国央行总裁李柱烈表示，央行对于明年经济增长2.8%的预估，接近该国的潜在增长率。

韩国央行一官员称，三星电子停售盖乐世Note7智能手机的决定不会影响到韩国今年的国内生产总值(GDP)增长情况，不过也存在风险。

**澳洲**

澳洲央行在决定未来货币政策时，正关注劳动市场和家庭财务的体质状况；在此同时，未来的消费者物价数据对设定通胀预期至关重要。央行总裁洛威指出，1.5%的核心通胀率远低于2-3%的目标区间，看来仍将会低迷一段时间。

洛威表示，当前的澳元及利率水平符合经济形势，但他警告称澳元进一步大幅升值或将令前景复杂化。洛威指出，不出所料，近期部分关键大宗商品出口价格的上升已令澳元承受升值压力。但他也称，澳元进一步大幅升值或令经济再平衡复杂化。

澳洲央行表示，澳洲金融体系能够应对可能发生的冲击，但楼市和资源行业风险升温值得密切关注。澳洲央行指出，中国债务增加是一个关键的风险因素，若出现一连串违约将扰乱中国经济。澳洲央行警告，在国内方面，一些内城区的新公寓供应畅旺，引发了明显的供应过剩风险。如果公寓市场情况恶化，银行可能面临重大损失。

澳洲央行将在11月议息会议上审视最新的消费者物价和就业数据，这为可能宽松政策敞开了大门。“委员们指出，下次会议召开时第三季CPI数据和最新的(央行经济)预测就都有了，”澳洲央行公布的10月会议记录显示。“这将让央行有机会考虑经济前景，评估以往降息的效果，并审视就业和楼市状况。”

**中国**

中国人民银行表示，要求企业征信机构需向注册地央行省级分支行办理备案，并接受其监督管理；企业征信机构备案后，应按照规定接入央行征信管理系统。

中国央行等17部委联合发文，称将规范各类互联网金融业态，对通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险进行专项整治；重点查处通过多类资产管理产品嵌套开展资产管理业务以规避监管要求的互联网企业。

**其它**

加拿大央行一如预期，维持隔夜利率在0.5%不变；但调降经济成长预估，并称积极讨论扩大货币刺激以加快加拿大经济的复苏脚步。加拿大央行总裁波洛兹表示，央行考虑过宽松货币政策，但因全球不确定性而暂未行动。其指称，加拿大长期房市荣景面临放缓的可能，且出口前景趋弱。

巴西央行温和降息25个基点，这是四年来首次降息，开启了政策宽松周期，旨在将巴西经济拉出逾一个世纪来最为严重的衰退。央行货币政策委员会(Copom)全票通过政策决定，将指标利率Selic下调至14%。但央行在决策后的声明中称，若未来通胀加速下降，且国会推动批准撙节举措，可能会选择更大幅度的降息。

新加坡金管局如预期维持货币政策不变，尽管第三季经济意外大幅萎缩。金管局表示，当前汇率政策区间能够适应近期通胀和经济成长疲软的情况。金管局维持政策区间宽度和中点不变，并维持坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零。 (完)

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