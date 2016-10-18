全球贸易：英国和新西兰同意开始定期举行贸易政策协商

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透伦敦10月17日 - 英国国际贸易大臣福克斯表示，英国和新西兰周一同意开始定期举行贸易政策协商，以期在英国即将退出欧盟时，促进全球贸易自由化和改革。
“退出欧盟后，我们将有机会进一步扩大开放，使英国站在全球贸易的最前沿，”福克斯在与新西兰贸易部长Todd McClay会谈后发表声明称。
“新的贸易政策对话反映了新西兰和英国两国强有力的政治承诺，要在促进全球贸易自由化方面走在前列，我期待与他们密切合作。”
McClay表示，新西兰希望达成贸易协议。
“英国是新西兰的主要贸易伙伴国，我们已经暗示，当他们能够在欧盟之外独立协商自由贸易协议时，愿意与其商定一份(自由贸易协议)，”他说。
“与此同时，我们希望此次对话会使我们更好地了解对方的贸易利益。”(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。