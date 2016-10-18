全球贸易：英国和新西兰同意开始定期举行贸易政策协商

路透伦敦10月17日 - 英国国际贸易大臣福克斯表示，英国和新西兰周一同意开始定期举行贸易政策协商，以期在英国即将退出欧盟时，促进全球贸易自由化和改革。

“退出欧盟后，我们将有机会进一步扩大开放，使英国站在全球贸易的最前沿，”福克斯在与新西兰贸易部长Todd McClay会谈后发表声明称。

“新的贸易政策对话反映了新西兰和英国两国强有力的政治承诺，要在促进全球贸易自由化方面走在前列，我期待与他们密切合作。”

McClay表示，新西兰希望达成贸易协议。

“英国是新西兰的主要贸易伙伴国，我们已经暗示，当他们能够在欧盟之外独立协商自由贸易协议时，愿意与其商定一份(自由贸易协议)，”他说。