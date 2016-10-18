美国个股：卡特彼勒现任执行长年底退休，将由内部老员工Umpleby接任

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透芝加哥10月17日 - Jim Umpleby将于明年1月1日成为美国重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 的执行长；甫一上任他就将面临挑战，需要扭转数年来因全球大宗商品价格暴跌而导致的销售下降局面。
卡特彼勒周一称，公司现任执行长Doug Oberhleman将于12月31日退休，但仍将担任执行董事长至3月31日。
卡特彼勒股价收跌0.43%至87.29美元。
Oberhelman担任执行长两年后，卡特彼勒营收于2012年达到历史最高。然而，金属和石油价格下跌重创该公司，其全球营收自2013年出现下滑。
Umpelby现年35岁，是卡特彼勒的老员工，他必须设法扭转公司近期的黯淡前景。
为削减成本，卡特彼勒自2015年以来已裁减近14,000名员工，并计划进一步裁员。(完)
(编译 王琛；审校)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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