美国个股：卡特彼勒现任执行长年底退休，将由内部老员工Umpleby接任

路透芝加哥10月17日 - Jim Umpleby将于明年1月1日成为美国重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 的执行长；甫一上任他就将面临挑战，需要扭转数年来因全球大宗商品价格暴跌而导致的销售下降局面。

卡特彼勒周一称，公司现任执行长Doug Oberhleman将于12月31日退休，但仍将担任执行董事长至3月31日。

卡特彼勒股价收跌0.43%至87.29美元。

Oberhelman担任执行长两年后，卡特彼勒营收于2012年达到历史最高。然而，金属和石油价格下跌重创该公司，其全球营收自2013年出现下滑。

Umpelby现年35岁，是卡特彼勒的老员工，他必须设法扭转公司近期的黯淡前景。

为削减成本，卡特彼勒自2015年以来已裁减近14,000名员工，并计划进一步裁员。(完)