《中国报摘》--中国证券报10月18日

* 头版头条:

--周一下午上证B股 突现闪崩。机构人士认为，B股自身的属性使其容易暴涨暴跌，闪崩的原因可能是一家或几家投资者的“洗仓”引发联动效应，其他股票跟跌。无论是从体量、交投，还是投资者结构来看，B股只是一条“小鱼”，其异动对A股的影响有限，改变不了A股的中期趋势。A股短期内因B股扰动而出现调整，可能为后期反弹打开空间。

* 其他:

--中央企业贫困地区产业投资基金周一正式揭牌，首期募集资金为122.03亿元人民币，国投公司、国家电网等51家中央企业参与首期出资，出资一次到位，计划逐步会达到1,000亿元，重点投向14个集中连片的特殊困难地区。