《中国报摘》--中国证券报10月18日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
* 头版头条:
--周一下午上证B股 突现闪崩。机构人士认为，B股自身的属性使其容易暴涨暴跌，闪崩的原因可能是一家或几家投资者的“洗仓”引发联动效应，其他股票跟跌。无论是从体量、交投，还是投资者结构来看，B股只是一条“小鱼”，其异动对A股的影响有限，改变不了A股的中期趋势。A股短期内因B股扰动而出现调整，可能为后期反弹打开空间。
* 其他:
--中央企业贫困地区产业投资基金周一正式揭牌，首期募集资金为122.03亿元人民币，国投公司、国家电网等51家中央企业参与首期出资，出资一次到位，计划逐步会达到1,000亿元，重点投向14个集中连片的特殊困难地区。
--目前沪深两市有64家上市公司发布了今年全年业绩预告。其中，预喜公司49家（包括预增、续盈、扭亏、略增），报忧公司有8家（包括预减、续亏、首亏、略减），另有7家公司表示不确定。从业绩增长情况看，主业向好、资产重组、资产处置等是主要原因。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。