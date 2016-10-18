《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月18日

路透10月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7584港 元 ) 美国股市周一收盘小幅走低，道琼工业指数 收跌51.98点，或0.29%，至18,086.40点，因能源股跟随 油价回落，亚马逊和Netflix令非必需消费类股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢价 股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 132.090 -1.03 16521 10.248 0.08 中国铝业 9.320 -0.21 4837 2.892 -0.26 中国移动 59.570 -2.28 263922 92.434 0.31 中国人寿 13.090 -1.65 125878 20.311 -0.43 中石油 68.740 -1.11 21960 5.333 0.44 中石化 73.940 -0.28 24726 5.737 0.64 汇丰控股 37.380 -0.77 1405911 58.002 -0.08 中电信 51.860 -1.14 3585 4.024 0.09 中国联通 12.290 -3.83 127526 9.535 -0.68 兖州煤业 7.590 0.13 8366 5.889 -0.02 华能国际 24.110 -2.90 21573 4.676 -0.92 南方航空 27.700 -1.70 2324 4.298 -0.74 东方航空 23.400 -1.31 2026 3.631 0.30 中芯国际 6.040 -0.33 16352 0.937 -0.30 （完） (整理 梁慧仪)