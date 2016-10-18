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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月18日

路透10月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7584港
元 )
    
    美国股市周一收盘小幅走低，道琼工业指数 收跌51.98点，或0.29%，至18,086.40点，因能源股跟随
油价回落，亚马逊和Netflix令非必需消费类股承压。 
    
 公司名称                ADR代码      收盘价    涨跌幅        成交量  ADR折合每股普通  较港股溢价
                                                                      股               
                                    （美元）   （%）                  (港元)           (%)
 中海油                             132.090    -1.03      16521       10.248           0.08
 中国铝业                           9.320      -0.21      4837        2.892            -0.26
 中国移动                           59.570     -2.28      263922      92.434           0.31
 中国人寿                           13.090     -1.65      125878      20.311           -0.43
 中石油                             68.740     -1.11      21960       5.333            0.44
 中石化                             73.940     -0.28      24726       5.737            0.64
 汇丰控股                           37.380     -0.77      1405911     58.002           -0.08
 中电信                             51.860     -1.14      3585        4.024            0.09
 中国联通                           12.290     -3.83      127526      9.535            -0.68
 兖州煤业                           7.590      0.13       8366        5.889            -0.02
 华能国际                           24.110     -2.90      21573       4.676            -0.92
 南方航空                           27.700     -1.70      2324        4.298            -0.74
 东方航空                           23.400     -1.31      2026        3.631            0.30
 中芯国际                           6.040      -0.33      16352       0.937            -0.30
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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