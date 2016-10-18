《全球主要国家债券发行预告》--10月18日-10月25日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/18 日本 标售12个月期贴现国库券 10/18 日本 加强流动性标售 10/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 10/19 德国 标售30年期联邦债券 10/19 英国 标售票息1½%、2026年到期的公债 10/20 日本 加强流动性标售 10/20 日本 标售三个月期贴现国库券 10/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值公债 10/20 西班牙 标售债券 10/24 法国 标售国库券(BTF) 10/25 日本 标售20年期政府公债 10/25 美国 发售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。