《中国重要政经日程》--10月17日-11月28日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
=============================今日重要政经日程==========================
10月18日（周二）
--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。
--应国家主席习近平邀请，乌拉圭东岸共和国总统对中国进行国事访问，至20日。
=============================近期重要政经日程==========================
10月19日（周三）
--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。
*--国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年前三季度国民经济运行情况。
*--中国保监会副主席黄洪介绍城乡居民大病保险创新发展有关情况
10月20日（周四）
*--第八届中国对外投资合作洽谈会在北京举行，至21日。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。
10月24日（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。
10月27日（周四）
--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。
11月2日（周三）
--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月28日（周一）
*--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。