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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--10月17日-11月28日

=============================今日重要政经日程==========================

10月18日（周二）

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

--应国家主席习近平邀请，乌拉圭东岸共和国总统对中国进行国事访问，至20日。

=============================近期重要政经日程==========================

10月19日（周三）

--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

*--国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年前三季度国民经济运行情况。

*--中国保监会副主席黄洪介绍城乡居民大病保险创新发展有关情况

10月20日（周四）

*--第八届中国对外投资合作洽谈会在北京举行，至21日。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。

10月24日（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

*--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 曾祥进)

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