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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:31 BJT

《汇市简讯》美元/坡元接近1.3870的支撑位

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    *  美元及美元指数下跌令美元/坡元承压
    *  附近支撑位在1.3870，在1.3820有更强支撑
    *  在经济疲弱增长的情况下，潜在的看多倾向保持不变    
    *  美元/坡元隔夜在1.3885-1.3915区间，纽约时段收报1.3891-94。
(完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 张涛)

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