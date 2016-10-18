《汇市简讯》美元/坡元接近1.3870的支撑位

2352GMT * 美元及美元指数下跌令美元/坡元承压 * 附近支撑位在1.3870，在1.3820有更强支撑 * 在经济疲弱增长的情况下，潜在的看多倾向保持不变 * 美元/坡元隔夜在1.3885-1.3915区间，纽约时段收报1.3891-94。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 张涛)