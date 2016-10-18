修正-英国政经：退欧程序一旦正式启动将不可逆转--总检察长

(更正：第四段改为“特雷莎梅”，非“特蕾莎梅”)

路透伦敦10月17日 - 英国总检察长赖特(Jeremy Wright)周一对高等法院表示，一旦英国触发里斯本条约第50条正式启动脱离欧盟的程序，这个决定将不可逆转。

随着英国朝退欧的方向前进，各界对这场近代史上最复杂的谈判之一将如何展开的辩论四起。英国政府认为里斯本条约第50条不可逆转的看法也与布鲁塞尔近期的声明相左。

英国政府面临着一些人士提出的法律挑战，这些人认为只有议会能决定何时、如何以及是否触发里斯本条约第50条来启动正式脱欧程序。

总检察长赖特在高等法院的一场听证会上说，行使第50条的通知--也许是来自首相特雷莎梅的信函--不可撤销。

“我们不认为行使第50条的通知能撤销，而且我们邀请法院审理此案的基础是这份通知...不可撤销。”

英国首席大法官也是该国最资深的法官John Thomas问赖特，那是否意味着这项通知不能附加条件，赖特的回答是：“可以这么说。”