《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日

**上海证券报**

--相关部门正在审批国开行与民生银行 的不良资产证券化试点资格申请，这两家银行将有望成为第二批不良资产证券化试点银行。不过，试点资格何时落地及后续是否还有其他银行加入第二批试点申请，目前仍是未知数。

--在外界仍在震惊明年光伏标杆上网电价有可能大幅下调之际，昨天傍晚业内传出一份无锡国网拟暂停垫付第六批目录以外的非自然人分布式光伏0.42元/千瓦时补贴的通知。在业内人士看来，此举对分布式光伏的影响非常大，如未来没有调整的话或严重影响各方开发分布式光伏的积极性。

--国家信息中心刘玉红撰文认为，预计年底中国经济景气先行一致合成指数可能双双下探，监测预警信号系统则显示中国经济出现冷热不均现象。未来仍需积极坚定地实行供给侧改革，同时推行积极的财政政策和稳健的货币政策适当扩大需求，并加大金融部门对实体经济的支持力度。

**21世纪经济报道**

--近日，财政部部署摸底2014年以来全国地方政府融资平台公司、国有企业、事业单位等债务余额情况。这次统计摸底不仅涉及存量债务，还首次涉及政府投融资现状，及未来财政支出责任状况。(完)