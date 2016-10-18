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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:39 BJT

《香港报摘》--经济日报10月18日

**头版头条**

--政府建议大幅增加启德的发展密度，同时改划两酒店用地作住宅用途，令区内住宅额外增加1.1万伙，达4.99万伙，增幅三成，当中个别用地地积比率亦会倍增。

**其他**

--刚被委任为电视广播 副主席的黎瑞刚直言，不同意目前股价水平，称TVB加强创意及政府放宽监管的话，股价及盈利仍有机会上升。

--迅销 宣布，旗下品牌GU将于明年春天进军香港，成为日本以外第三个设GU的市场。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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