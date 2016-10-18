《香港报摘》--经济日报10月18日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府建议大幅增加启德的发展密度，同时改划两酒店用地作住宅用途，令区内住宅额外增加1.1万伙，达4.99万伙，增幅三成，当中个别用地地积比率亦会倍增。
**其他**
--刚被委任为电视广播 副主席的黎瑞刚直言，不同意目前股价水平，称TVB加强创意及政府放宽监管的话，股价及盈利仍有机会上升。
--迅销 宣布，旗下品牌GU将于明年春天进军香港，成为日本以外第三个设GU的市场。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。