《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月18日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
*工商时报：
--台塑 企业集团总裁王文渊指出，台湾经济〞苦哈哈太久了！〞，明年景气会慢慢好起来，只是速度不会太快。
--看好外食人口增加，连锁餐饮业快速展店，餐饮业营收跟着水涨船高，经济部表示，今年前八个月餐饮业营业额2,937亿台币，年增率2.5%，且在业者积极经营下，估计今年全年营业额可望续创新高。
*经济日报：
--联发科 出售中国转投资公司杰发给陆厂四维图新案，遭大陆证监会二度提问，质疑四维图新开价过高，对股东不利，可能导致收购案无法如预期在今年底完成。此案涉及联发科逾百亿台币的释股收益，若进度延宕甚至破局，联发科业外收益将大缩水，本季每股获利恐减少3台币。
--金管会银行局副局长吕蕙容表示，已对政府的新兴新创重点产业，推出奖励放款方案，首期目标15个月新增放款1,800亿台币，明年底放款余额要突破6兆台币。
--总统蔡英文昨日主持执政决策协调会议，拍板电业法修正方向，将采渐进式的修法步骤，分两阶段进行。行政院会将于本周四通过这项草案，希望立法院在本会期完成修法。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。