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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:36 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月18日

*工商时报：

--台塑 企业集团总裁王文渊指出，台湾经济〞苦哈哈太久了！〞，明年景气会慢慢好起来，只是速度不会太快。

--看好外食人口增加，连锁餐饮业快速展店，餐饮业营收跟着水涨船高，经济部表示，今年前八个月餐饮业营业额2,937亿台币，年增率2.5%，且在业者积极经营下，估计今年全年营业额可望续创新高。

*经济日报：

--联发科 出售中国转投资公司杰发给陆厂四维图新案，遭大陆证监会二度提问，质疑四维图新开价过高，对股东不利，可能导致收购案无法如预期在今年底完成。此案涉及联发科逾百亿台币的释股收益，若进度延宕甚至破局，联发科业外收益将大缩水，本季每股获利恐减少3台币。

--金管会银行局副局长吕蕙容表示，已对政府的新兴新创重点产业，推出奖励放款方案，首期目标15个月新增放款1,800亿台币，明年底放款余额要突破6兆台币。

--总统蔡英文昨日主持执政决策协调会议，拍板电业法修正方向，将采渐进式的修法步骤，分两阶段进行。行政院会将于本周四通过这项草案，希望立法院在本会期完成修法。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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