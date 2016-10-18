中港个股：中国远洋以5,300万欧元向马士基购意大利瓦多码头的40%股权

路透上海10月18日 - 中国远洋控股 周一稍晚公告称，旗下中远海运港口公司将从马士基集团 旗下马士基码头公司手中购买经营意大利瓦多冷藏货码头的瓦多码头控股公司40%股权，总代价为5,300万欧元。

公告显示，中远海运港口公司的全资子公司中远海运港口（瓦多）有限公司以705.2万欧元收购瓦多码头控股40%股权，并承诺提供不超过4,600万欧元的资金。

瓦多港位于意大利北部主要港区--利古里亚，而瓦多冷藏货码头是地中海地区规模最大的冷藏货码头之一，年处理能力可达30万标准箱以及60万托盘；同时瓦多码头控股计划于2018年完成收购瓦多集装箱码头公司。瓦多集装箱码头正在兴建中，预计于2018年投入营运，其预计初期处理能力为60万标准箱，并将逐渐扩充至最高90万标准箱。

中国远洋称，瓦多码头的投资是符合中远海运港口海外枢纽港码头发展战略，并且有助加强全球集装箱码头的网络。在意大利北部港口群中，瓦多集装箱码头是唯一可以处理超大型集装箱船，并且不受任何物理限制的半自动化集装箱码头，且属于意大利萨沃纳港务局为拓展及改善意大利北部、瑞士及德国南部市场供应链设施计划的一个环节。

瓦多码头将受惠于中远海运集团和马士基集团两大集团集装箱船队的支持，为货源提供了稳固基础，马士基是全球第一大船运公司，中远海运是全球第三大集装箱船队。