主要国家经济指标预测--10月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日(三) 0200 中国固定资产投资(不含农户)(较上年同期) 1-9月 +8.2% +8.1% 规模以上工业增加值(较上年同期) 9月 +6.4% +6.3% 社会消费品零售总额(较上年同期) 9月 +10.6% +10.6% 国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第三季 +6.7% +6.7% (较前季，经季节调整) +1.8% +1.8% 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 9月 增加3.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 509.6 抵押贷款再融资指数 -- 2,189.8 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 116.5 115.2 建筑许可(较前月) -- +0.7% 房屋开工年率(万户) 117.5 114.2 房屋开工(较前月) -- -5.8% 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,377 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,303 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月18日(二) 0200 新西兰公债海外持有比例 9月 61.9% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.0% +0.9% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.0% +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +2.2% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 9月 投入物价(未经季节调整，较前月) 持平 +0.4% (未经季节调整，较上年同期) +7.2% +7.4% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.2% +1.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 +0.9% +0.3% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.5% +1.5% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) +0.2% -- 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 63 63 1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 +0.2% -- 2000 美国整体资本流动(亿美元) 8月 净流入738 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出248 -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -- (较上年同期) -1.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪 审校 王兴亚)