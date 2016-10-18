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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--10月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月19日(三)
    0200  中国固定资产投资(不含农户)(较上年同期)     1-9月       +8.2%     +8.1%
              规模以上工业增加值(较上年同期)           9月       +6.4%     +6.3%
              社会消费品零售总额(较上年同期)           9月      +10.6%    +10.6%
              国内生产总值(GDP)(较上年同期)         第三季       +6.7%     +6.7%
                               (较前季，经季节调整)              +1.8%     +1.8%
    0830 英国请领失业金人数(千人，较前月)              9月     增加3.0   增加2.4
             按ILO标准计算的失业率             截至8月的三个月    4.9%      4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.3%     +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.1%     +2.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --      509.6
                抵押贷款再融资指数                                 --    2,189.8
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月       116.5     115.2
             建筑许可(较前月)                                      --      +0.7%
             房屋开工年率(万户)                                  117.5     114.2
             房屋开工(较前月)                                      --      -5.8% 
    1400 加拿大央行利率决议                            --         0.5%      0.5%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --  卖超7,377
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超4,303


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    10月18日(二)
    0200 新西兰公债海外持有比例                        9月       61.9%         --  
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.2%       +0.1% 
                            (较上年同期)                         +1.0%       +0.9% 
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%       +0.2%
                (较上年同期)                                     +1.5%       +1.4% 
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.2%       +0.1% 
                           (较上年同期)                          +2.0%       +2.0%  
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           +0.2%         --  
                          (较上年同期)                           +2.2%         --  
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       9月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)               持平       +0.4% 
                         (未经季节调整，较上年同期)              +7.2%       +7.4% 
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%       +0.2% 
                         (未经季节调整，较上年同期)              +1.2%       +1.1% 
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.1%       +0.2% 
                             (未经季节调整，较上年同期)          +1.4%       +1.4% 
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      8月       +0.9%       +0.3% 
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   9月       +0.3%       +0.3%  
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +1.5%       +1.5% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.1%       +0.2%  
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.2%       +2.3% 
             每周平均实质所得(较前月)                            +0.2%         --  
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         10月          63          63
    1530 美国克利夫兰联储CPI                           9月       +0.2%         --  
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      8月   净流入738         --
         外资购买美国公债(亿美元)                            净卖出248         -- 
 　 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       +0.2%         --  
                                (较上年同期)                     -1.1%         --  
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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