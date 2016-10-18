长江期货：中国期指多头情绪并不悲观，整体下跌动力不强

周一，A股市场受到B股盘中突然急促跳水的带动，整体出现下跌。三大股指期货品种跟随现货指数出现不同程度下跌。虽然期现联动使得股指期货跟随现货市场下跌，但若从股指期货自身观察，我们认为期指多头的情绪并不悲观。伴随着期指下跌的是持仓量的下降，周一IF股指期货四份合约持仓量下降248手至43150手。技术上，下跌过程并未得到持仓量的配合，因此整体下跌动力并不强。