长江期货：中国期指多头情绪并不悲观，整体下跌动力不强

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下内容节选自10月18日的《期货日报》：
周一，A股市场受到B股盘中突然急促跳水的带动，整体出现下跌。三大股指期货品种跟随现货指数出现不同程度下跌。虽然期现联动使得股指期货跟随现货市场下跌，但若从股指期货自身观察，我们认为期指多头的情绪并不悲观。伴随着期指下跌的是持仓量的下降，周一IF股指期货四份合约持仓量下降248手至43150手。技术上，下跌过程并未得到持仓量的配合，因此整体下跌动力并不强。
近期海通期货席位对次日市场节奏把握较好，该席位最近连续4个交易日净持仓量变动3次踏准次日日内涨跌节奏。周一海通期货席位净多持仓量增加至239手，为近4个交易日最高，反映其对周二市场持乐观态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。