德盛期货：黄金中期多头趋势未改

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下内容节选自10月18日的《期货日报》：
金价今年以来上涨了18%，但10月首周录得逾3年最差周度表现。笔者认为，虽然市场情绪复杂多变，但是影响黄金的一些关键因素依旧没有发生改变，其中最关键的因素就是负利率。也就是说，目前全球经济下滑风险仍然存在，市场担心货币政策继续宽松。因此，经历了上周的超跌之后，黄金接下来有望延续之前的上涨格局。
COMEX黄金10月14日当周累计下跌6.90美元/盎司，跌幅0.55%，收报1251.70美元/盎司。美国商品期货交易委员会最新报告显示，截至10月11日，投机基金削减黄金净多仓至7个月低位，目前持有净多头寸153776手。从技术分析角度来看，目前金价已跌至1250美元/盎司关口附近，是今年2月以来首次低于200日平均线，显示出金价势能在减弱，不排除黄金近期会跌至1200美元/盎司。不过，即使经过此次大跌，金价在今年仍有18%的涨幅。只要不破1200美元/盎司，黄金值得作为一种安全资产买入，用以抵御全球经济的低速增长和央行放水的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。