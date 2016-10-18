德盛期货：黄金中期多头趋势未改

金价今年以来上涨了18%，但10月首周录得逾3年最差周度表现。笔者认为，虽然市场情绪复杂多变，但是影响黄金的一些关键因素依旧没有发生改变，其中最关键的因素就是负利率。也就是说，目前全球经济下滑风险仍然存在，市场担心货币政策继续宽松。因此，经历了上周的超跌之后，黄金接下来有望延续之前的上涨格局。

COMEX黄金10月14日当周累计下跌6.90美元/盎司，跌幅0.55%，收报1251.70美元/盎司。美国商品期货交易委员会最新报告显示，截至10月11日，投机基金削减黄金净多仓至7个月低位，目前持有净多头寸153776手。从技术分析角度来看，目前金价已跌至1250美元/盎司关口附近，是今年2月以来首次低于200日平均线，显示出金价势能在减弱，不排除黄金近期会跌至1200美元/盎司。不过，即使经过此次大跌，金价在今年仍有18%的涨幅。只要不破1200美元/盎司，黄金值得作为一种安全资产买入，用以抵御全球经济的低速增长和央行放水的风险。(完)