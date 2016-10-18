《台湾重要政经日程》--10月18日-12月13日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
=====================今日重要政经消息==============================
10/18(二)
--09:00 行政院长林全赴立法院施政报告并备询。
--16:30 金管会例行记者会。
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10/20(四)
--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。
--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。
10/24(一)
--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。
--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。
10/28(五)
--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值。
11/4(五)
--16:20 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,367.26亿美元。
11/7(一)
--16:00 财政部公布10月出口数据，上月出口年跌1.8%。
11/8(二)
--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。
11/21(二)
--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(三)
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
12/6(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。