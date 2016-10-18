中大期货：过剩压力犹存，铜价将缓步回落

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下内容节选自10月18日的《期货日报》：
铜价未来将呈现以流动性为主导、供需面为辅助的运行格局。
综合来看，在全球货币政策差异化显着、主要经济体经济复苏前景迵异的大背景下，随着全球铜供应量的稳步增长与需求量的逐步放缓，全球铜供应过剩的形势仍将延续，全球货币流动性充裕对大宗商品的支持与汇率市场对于价格的压制的矛盾令铜价维持区间振荡行情当中。预计四季度铜价可能在美联储加息的影响下出现缓步回落之势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。