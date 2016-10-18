中大期货：过剩压力犹存，铜价将缓步回落

综合来看，在全球货币政策差异化显着、主要经济体经济复苏前景迵异的大背景下，随着全球铜供应量的稳步增长与需求量的逐步放缓，全球铜供应过剩的形势仍将延续，全球货币流动性充裕对大宗商品的支持与汇率市场对于价格的压制的矛盾令铜价维持区间振荡行情当中。预计四季度铜价可能在美联储加息的影响下出现缓步回落之势。(完)