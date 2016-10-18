期货日报：大连铁矿石期货长周期内走势偏空

钢材终端需求走弱叠加供给侧改革导致钢材产量下降，钢材产量下降导致铁矿石需求萎缩，铁矿石需求萎缩持续而供应端减量有限意味着供应过剩格局不改，这是看空未来铁矿石价格的主要依据。不过，人民币贬值、相关品种共振和主要供应商的发货节奏可能引发铁矿石市场的反弹。

固定资产投资额下行。房地产行业与基础设施建设是钢材消费的主要领域，固定资产投资数据是加总房地产投资数据和基础设施建设投资数据的指标，能够较为贴切地反映钢材需求情况。数据显示，1—8月，我国固定资产投资额为366339亿元，较去年同期增长8.1%，这一增幅低于去年同期，表明钢材需求在萎缩。长周期看，国内钢材需求顶峰已过，终端需求继续萎缩是大概率事件。在钢材产能本身已经过剩的背景下，需求萎缩意味着去产能的压力加大。(完)