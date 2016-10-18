期货日报：大连铁矿石期货长周期内走势偏空

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下内容节选自10月18日的《期货日报》：
钢材终端需求走弱叠加供给侧改革导致钢材产量下降，钢材产量下降导致铁矿石需求萎缩，铁矿石需求萎缩持续而供应端减量有限意味着供应过剩格局不改，这是看空未来铁矿石价格的主要依据。不过，人民币贬值、相关品种共振和主要供应商的发货节奏可能引发铁矿石市场的反弹。
固定资产投资额下行。房地产行业与基础设施建设是钢材消费的主要领域，固定资产投资数据是加总房地产投资数据和基础设施建设投资数据的指标，能够较为贴切地反映钢材需求情况。数据显示，1—8月，我国固定资产投资额为366339亿元，较去年同期增长8.1%，这一增幅低于去年同期，表明钢材需求在萎缩。长周期看，国内钢材需求顶峰已过，终端需求继续萎缩是大概率事件。在钢材产能本身已经过剩的背景下，需求萎缩意味着去产能的压力加大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。