韩国个股：现代商船考虑出价收购韩进海运的亚洲-美国航线业务

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透首尔10月18日 - 韩国现代商船(Hyundai Merchant Marine) 周二称，正在考虑提交预先收购书，以收购韩进海运(Hanjin Shipping) 的亚洲-美国航线业务。
现代商船发言人称公司尚未作出最终决定。韩进海运上周求售亚洲-美国营运部门，包括人力系统、五艘集装箱货船以及十个海外业务分支。
在债权人切断资金支持后，韩进海运于8月31日申请法院接管。(完)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。