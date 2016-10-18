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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:49 BJT

韩国个股：现代商船考虑出价收购韩进海运的亚洲-美国航线业务

路透首尔10月18日 - 韩国现代商船(Hyundai Merchant Marine) 周二称，正在考虑提交预先收购书，以收购韩进海运(Hanjin Shipping) 的亚洲-美国航线业务。

现代商船发言人称公司尚未作出最终决定。韩进海运上周求售亚洲-美国营运部门，包括人力系统、五艘集装箱货船以及十个海外业务分支。

在债权人切断资金支持后，韩进海运于8月31日申请法院接管。(完)

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