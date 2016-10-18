《香港报摘》--信报10月18日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
**头版头条**
--政府积极觅地增加房屋供应，规划署和土木工程拓展署建议双管齐下，透过提高地积比率及更改规划用途，将九龙东启德发展区的住宅单位数目，由约3.9万个大增至约4.99万个，差不多等于加多一个鰂鱼涌太古城（约1.27万伙）的规模。
**其他**
--消委会调查10款在本港提供的流动支付服务，指阿里巴巴 旗下蚂蚁金服的＂支付宝HK＂会永久保留用户个人资料，可能违反处理个人资料原则。不过，蚂蚁金服澄清，只会保留个人讯息七年，做法符合相关香港和国际法例。
--恒宝企业 易主，持有该公司合共3.6亿股、相当于公司75%股权的多位股东，将以每股1.4271港元，悉数将3.6亿股出售给中国智慧 主要股东黎亮。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。