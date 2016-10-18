《香港报摘》--信报10月18日

**头版头条**

--政府积极觅地增加房屋供应，规划署和土木工程拓展署建议双管齐下，透过提高地积比率及更改规划用途，将九龙东启德发展区的住宅单位数目，由约3.9万个大增至约4.99万个，差不多等于加多一个鰂鱼涌太古城（约1.27万伙）的规模。

**其他**

--消委会调查10款在本港提供的流动支付服务，指阿里巴巴 旗下蚂蚁金服的＂支付宝HK＂会永久保留用户个人资料，可能违反处理个人资料原则。不过，蚂蚁金服澄清，只会保留个人讯息七年，做法符合相关香港和国际法例。

--恒宝企业 易主，持有该公司合共3.6亿股、相当于公司75%股权的多位股东，将以每股1.4271港元，悉数将3.6亿股出售给中国智慧 主要股东黎亮。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘