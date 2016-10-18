期货日报：大连玉米期价未摆脱下行通道

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
以下内容节选自10月18日的《期货日报》：
2015年以来，玉米市场一直笼罩在国家取消临储收购的阴影之下，大连玉米期货价格也随之进入下行通道。2016年，国家正式宣布取消临储收购政策，玉米价格更是加速下行，近期一度跌破1400元/吨的整数关口，相较2015年3月的最高点，跌幅高达45%。
从目前的情况看，玉米供应难以快速下降到与需求匹配的水平，整体供大于求格局难改，这将继续施压玉米价格。综上所述，我们给出的交易策略是逢反弹背靠压力位介入空单。当前玉米1701合约触及60日均线，正是布局空单的良机。具体操作上，建仓区间设在1420—1460元/吨，目标区间设在1380—1400元/吨，止损价位设在1500元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。