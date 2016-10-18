期货日报：大连玉米期价未摆脱下行通道

2015年以来，玉米市场一直笼罩在国家取消临储收购的阴影之下，大连玉米期货价格也随之进入下行通道。2016年，国家正式宣布取消临储收购政策，玉米价格更是加速下行，近期一度跌破1400元/吨的整数关口，相较2015年3月的最高点，跌幅高达45%。

从目前的情况看，玉米供应难以快速下降到与需求匹配的水平，整体供大于求格局难改，这将继续施压玉米价格。综上所述，我们给出的交易策略是逢反弹背靠压力位介入空单。当前玉米1701合约触及60日均线，正是布局空单的良机。具体操作上，建仓区间设在1420—1460元/吨，目标区间设在1380—1400元/吨，止损价位设在1500元/吨。(完)