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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:50 BJT

徽商期货：郑糖上涨基础仍然坚实

以下内容节选自10月18日的《期货日报》：

自9月22日开始，郑糖强势上涨，主要原因在于，为避免重蹈上一年度国际糖市在国庆节期间出现大涨行情的覆辙，国内市场进行了相关的预防措施，相应地，各产区食糖现货也纷纷调高报价。然而，国际糖市表现并不亮眼，ICE原糖期货主力合约在上冲至24.1美分/磅的高点后，开始了窄幅振荡。目前来看，郑糖在大幅上涨之后，因上涨动力不足而略显疲态，但是笔者结合基本面分析后认为，郑糖上涨基础仍然坚实。

当前，国内糖市在静待35万吨国储糖的投放，而官方对此的意图在于稳定糖市，并非为了打压糖价，有可能本次食糖抛储效果如同国棉抛储。另据传闻，2016/2017制糖年广西糖料甘蔗收购价为480元/吨，比上一制糖年上调40元/吨，预计广西制糖成本上升至5800元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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