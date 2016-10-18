徽商期货：郑糖上涨基础仍然坚实

自9月22日开始，郑糖强势上涨，主要原因在于，为避免重蹈上一年度国际糖市在国庆节期间出现大涨行情的覆辙，国内市场进行了相关的预防措施，相应地，各产区食糖现货也纷纷调高报价。然而，国际糖市表现并不亮眼，ICE原糖期货主力合约在上冲至24.1美分/磅的高点后，开始了窄幅振荡。目前来看，郑糖在大幅上涨之后，因上涨动力不足而略显疲态，但是笔者结合基本面分析后认为，郑糖上涨基础仍然坚实。