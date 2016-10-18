国际油市：油价小涨，有分析师认为油市接近均衡的程度高于预期

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
交易员称，有观点认为，油市可能比之前的预期更趋于实现供需平衡，这种观点支撑油价。
除了估算产出和消费外，判断供需平衡的一个办法就是分析燃料库存变化。
“今年第三季全球石油库存(行业和政府数据)增加1,700万桶至56.18亿桶。这是2014年第四季以来最小增幅，证实了随着市场恢复平衡，库存增长在放缓，”Bernstein Energy周二在报告中称。
“今年第三季全球库存估算增幅意味着每日供应过剩2亿桶，小于国际能源署(IEA)预估的3亿桶，”Bernstein补充称。
石油输出国组织(OPEC)将在11月30日开会讨论在9月产量的基础上每日减产约100万桶的计划。9月日产量达到创纪录的3,360万桶。
OPEC希望，非OPEC主要产油国俄罗斯会合作。
一些分析师表示，很难判断需要减产多少才会使产量与消费达成平衡，尤其在现有数据不可靠的情况下。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 杜明霞/戴素萍)
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