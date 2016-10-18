国际油市：油价小涨，有分析师认为油市接近均衡的程度高于预期

交易员称，有观点认为，油市可能比之前的预期更趋于实现供需平衡，这种观点支撑油价。

除了估算产出和消费外，判断供需平衡的一个办法就是分析燃料库存变化。

“今年第三季全球石油库存(行业和政府数据)增加1,700万桶至56.18亿桶。这是2014年第四季以来最小增幅，证实了随着市场恢复平衡，库存增长在放缓，”Bernstein Energy周二在报告中称。

“今年第三季全球库存估算增幅意味着每日供应过剩2亿桶，小于国际能源署(IEA)预估的3亿桶，”Bernstein补充称。

石油输出国组织(OPEC)将在11月30日开会讨论在9月产量的基础上每日减产约100万桶的计划。9月日产量达到创纪录的3,360万桶。

OPEC希望，非OPEC主要产油国俄罗斯会合作。

一些分析师表示，很难判断需要减产多少才会使产量与消费达成平衡，尤其在现有数据不可靠的情况下。(完)

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