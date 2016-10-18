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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 08:53 BJT

日本个股：本田汽车将在中国武汉兴建新厂生产小型汽车--报导

路透东京10月18日 - 日本经济新闻周二称，本田汽车 将在中国武汉兴建一座新厂，在2019年春季开始生产紧凑型汽车，为本田在中国的产能增加约五分之一。

该报导称，本田将在该厂投资“数以亿计的美元”，投产后年初始产能为12万辆，并逐步随着需求而增加一倍。

日经报导称，本田将与其中国合作伙伴东风集团 以合资企业形式一起运营该座新厂。

本田汽车媒体代表尚未立即对此报导置评。(完)

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