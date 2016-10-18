日本个股：本田汽车将在中国武汉兴建新厂生产小型汽车--报导

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透东京10月18日 - 日本经济新闻周二称，本田汽车 将在中国武汉兴建一座新厂，在2019年春季开始生产紧凑型汽车，为本田在中国的产能增加约五分之一。
该报导称，本田将在该厂投资“数以亿计的美元”，投产后年初始产能为12万辆，并逐步随着需求而增加一倍。
日经报导称，本田将与其中国合作伙伴东风集团 以合资企业形式一起运营该座新厂。
本田汽车媒体代表尚未立即对此报导置评。(完)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。