版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 09:04 BJT

重发-《全球汇市》美元涨势暂歇走低，市场评估近期美联储政策预期

(重发以调整格式)
    * 美元指数脱离七个月高位
    * 欧元上涨脱离低点，等待欧洲央行政策决定

    路透东京10月18日 - 美元指数周二暂停近期涨势走低，脱离七个月高位，投资者对近
期的美国货币政策预期进行评估。
    
    美元指数 跌0.2%至97.733，昨日最高涨至98.169，为3月10日以来最高位。

    美元兑日圆 下跌0.2%至103.72。
    
    “区间交投走势持续，104日圆水准构成很大阻力，”外汇研究公司Global-info Co的
董事Kaneo Ogino表示，“只是短线投资者在市场进行操作。”
    
    他称，美国利率仍是市场的主要关注点，仍预期12月升息。
    
    不过，年内升息并不是板上钉钉。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，低利率对经济稳定性构成威
胁，但美联储推升利率“没那么简单”。 

    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五暗示，可能允许通胀超过2%的目标水准
。这推动美国公债收益率升至四个月高位，并给美元带来提振。
    
    欧元兑美元 上涨0.2%至1.1017，脱离周一触及的近三个月低位1.0962，投资者关
注欧洲央行本周稍晚政策会议。
    
    知情消息人士透露，欧洲央行可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟
到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。 
    
    英镑兑美元 上升0.4%至1.2230。
    
    英国公投决定退出欧盟以来，英镑下挫近20%，这导致通胀预期大增，促使投资者削减
对英国央行今年进一步降息和采取其他刺激措施的押注。


                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1015  1.0997  +0.16  +1.43  1.0860
    美元/日圆            103.72  103.89  -0.16 -13.78  120.30
    欧元/日圆         114.22  114.22  +0.00 -12.45  130.47
    美元/瑞郎            0.9871  0.9891  -0.20  -1.47  1.0018
    英镑/美元            1.2243  1.2181  +0.51 -16.93  1.4738
    美元/加元            1.3099  1.3123  -0.18  -5.35  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7410  6.7454  -0.07  +2.63  6.5680
    澳元/美元            0.7662  0.7625  +0.49  +5.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7185  0.7127  +0.81  +5.27  0.6825
    澳元/日圆         79.460  79.240  +0.28  -9.31  87.620
    新西兰元/日圆     74.550  74.090  +0.62  -9.06  81.980
    英镑/日圆         127.00  126.52  +0.38 -28.34  177.22
    澳元/新西兰元     1.0659  1.0684  -0.23  -0.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          


 (编译 白云/王兴亚/杜明霞；审校 张涛/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐