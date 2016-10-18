重发-《全球汇市》美元涨势暂歇走低，市场评估近期美联储政策预期

(重发以调整格式) * 美元指数脱离七个月高位 * 欧元上涨脱离低点，等待欧洲央行政策决定 路透东京10月18日 - 美元指数周二暂停近期涨势走低，脱离七个月高位，投资者对近 期的美国货币政策预期进行评估。 美元指数 跌0.2%至97.733，昨日最高涨至98.169，为3月10日以来最高位。 美元兑日圆 下跌0.2%至103.72。 “区间交投走势持续，104日圆水准构成很大阻力，”外汇研究公司Global-info Co的 董事Kaneo Ogino表示，“只是短线投资者在市场进行操作。” 他称，美国利率仍是市场的主要关注点，仍预期12月升息。 不过，年内升息并不是板上钉钉。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，低利率对经济稳定性构成威 胁，但美联储推升利率“没那么简单”。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五暗示，可能允许通胀超过2%的目标水准 。这推动美国公债收益率升至四个月高位，并给美元带来提振。 欧元兑美元 上涨0.2%至1.1017，脱离周一触及的近三个月低位1.0962，投资者关 注欧洲央行本周稍晚政策会议。 知情消息人士透露，欧洲央行可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟 到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。 英镑兑美元 上升0.4%至1.2230。 英国公投决定退出欧盟以来，英镑下挫近20%，这导致通胀预期大增，促使投资者削减 对英国央行今年进一步降息和采取其他刺激措施的押注。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1015 1.0997 +0.16 +1.43 1.0860 美元/日圆 103.72 103.89 -0.16 -13.78 120.30 欧元/日圆 114.22 114.22 +0.00 -12.45 130.47 美元/瑞郎 0.9871 0.9891 -0.20 -1.47 1.0018 英镑/美元 1.2243 1.2181 +0.51 -16.93 1.4738 美元/加元 1.3099 1.3123 -0.18 -5.35 1.3839 美元/离岸人民币 6.7410 6.7454 -0.07 +2.63 6.5680 澳元/美元 0.7662 0.7625 +0.49 +5.32 0.7275 新西兰元/美元 0.7185 0.7127 +0.81 +5.27 0.6825 澳元/日圆 79.460 79.240 +0.28 -9.31 87.620 新西兰元/日圆 74.550 74.090 +0.62 -9.06 81.980 英镑/日圆 127.00 126.52 +0.38 -28.34 177.22 澳元/新西兰元 1.0659 1.0684 -0.23 -0.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/王兴亚/杜明霞；审校 张涛/王丽鑫)