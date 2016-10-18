《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

**明报**

--周大福珠宝 公布截至今年9月底止第二季度经营数据，由于去年同期金价下跌，黄金产品销售急增，导致在高基数的影响下，期内内地同店销售按年倒退22%，港澳更跌三成；内地及港澳地区零售值则分别按年跌17%及33%。

**苹果日报**

--电盈 旗下免费电视ViuTV总经理鲁庭晖表示，ViuTV明年将会星期一至五播电视剧，而广告亦回归＂价高者得＂的传统模式。

**星岛日报**

--今年4、5月本港四大银行的网上股票户口齐遭黑客入侵，当时金管局急发六项加强网上银行全安指引，供银行选择性采纳。中银香港 率先采纳指引中要求客户定期更改网银户口密码的一项，该行现正分阶段安排长期不转密码的客户更换网银密码，否则客户不可登入网银及手机银行。

**文汇报**

--知情人士透露，中信集团正向日本投资者以0.67%至0.72%的殖利率推介五年期武士债券，根据需求状况，还可能发行期限最长为20年的债券。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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