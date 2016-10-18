《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--周大福珠宝 公布截至今年9月底止第二季度经营数据，由于去年同期金价下跌，黄金产品销售急增，导致在高基数的影响下，期内内地同店销售按年倒退22%，港澳更跌三成；内地及港澳地区零售值则分别按年跌17%及33%。
**苹果日报**
--电盈 旗下免费电视ViuTV总经理鲁庭晖表示，ViuTV明年将会星期一至五播电视剧，而广告亦回归＂价高者得＂的传统模式。
**星岛日报**
--今年4、5月本港四大银行的网上股票户口齐遭黑客入侵，当时金管局急发六项加强网上银行全安指引，供银行选择性采纳。中银香港 率先采纳指引中要求客户定期更改网银户口密码的一项，该行现正分阶段安排长期不转密码的客户更换网银密码，否则客户不可登入网银及手机银行。
**文汇报**
--知情人士透露，中信集团正向日本投资者以0.67%至0.72%的殖利率推介五年期武士债券，根据需求状况，还可能发行期限最长为20年的债券。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。