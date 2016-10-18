全球经济：第二季汇率对企业财报的拖累较小，但第三季或加剧--报告

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
Koester指出，在迄今的第三季报告当中，有更多企业提到加元 及墨西哥披索 所带来的冲击；并称随着民主党候选人希拉里支持度领先共和党候选人特朗普，墨西哥披索也跟着走强。
但他拒绝估计这些因素对未来企业财报影响的程度。
FIREapps数据显示，今年第二季，汇率波动对北美及欧洲企业所造成的负面冲击达102.6亿美元，为2014年第三季以来最低，当年影响程度仅80亿美元。
仅就北美企业而言，第二季负面影响总计为69亿美元，亦为2014年第三季以来最低，当时影响程度为40亿美元。
美元指数 自英国脱欧公投以来上涨4.6%。
当美元升值时，美国跨国企业的外币获利兑换为美元后就会缩水。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/王颖)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。