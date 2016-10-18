版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 09:42 BJT

全球经济：第二季汇率对企业财报的拖累较小，但第三季或加剧--报告

Koester指出，在迄今的第三季报告当中，有更多企业提到加元 及墨西哥披索 所带来的冲击；并称随着民主党候选人希拉里支持度领先共和党候选人特朗普，墨西哥披索也跟着走强。

但他拒绝估计这些因素对未来企业财报影响的程度。

FIREapps数据显示，今年第二季，汇率波动对北美及欧洲企业所造成的负面冲击达102.6亿美元，为2014年第三季以来最低，当年影响程度仅80亿美元。

仅就北美企业而言，第二季负面影响总计为69亿美元，亦为2014年第三季以来最低，当时影响程度为40亿美元。

美元指数 自英国脱欧公投以来上涨4.6%。

当美元升值时，美国跨国企业的外币获利兑换为美元后就会缩水。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/王颖)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐