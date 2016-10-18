《路透晚报》--10月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月新增贷款1.22万亿元超预期，M2增速小幅上升

中国央行公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。

--中国外贸：实现全年目标任务艰巨，要把握好四季度外贸关键期--副总理

中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。

--中国经济：防范金融风险跨市场跨行业传递，继续推利率和汇率改革--金融时报

中国金融时报刊登评论员文章称，要密切关注银行业资产质量，大型出险企业、保险资金运用、交叉型金融业务等重点领域风险，防范金融风险跨市场、跨行业传递，并要抓住当前改革时机，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--中国经济：前三季度ODI同比增逾五成，外贸面临的困难并非短期

中国商务部公布，中国1-9月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.7%至1,342.2亿美元，折合8,827.8亿元人民币，9月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。前三季度ODI规模已经超越去年全年水平，并高出同期FDI近400亿美元。

--中国经济：十三五服务业潜在增速约8%，可拉动GDP 4-4.4个百分点--统计局长

中国国家统计局局长宁吉喆在求是杂志撰文称，初步测算，“十三五”（2016-2020）期间中国服务业潜在增长率为8%左右，按服务业贡献率50%-55%计算，可拉动GDP增长4.0-4.4个百分点，比“十二五”期间多贡献约0.5个百分点。

--中国反腐：中央第十轮巡视结果揭晓，财政部被指落实主体责任政治担当不够

中国中纪委称，目前十八届中央第十轮巡视反馈全部揭晓，财政部被指落实主体责任的政治担当不够，国家税务总局则被指落实全面从严治党“两个责任”不到位，管党治党宽松软，存在“灯下黑”问题。

--《特别报导》中国教育机构收买美国顶尖大学招生官，提供留学捷径

中国一家知名教育机构曾向美国一些顶尖大学的招生官提供数千美元的补贴或现金，以帮助学生申请美国大学。据曾就职于总部在上海的狄邦教育管理集团的八名员工指出，该公司的服务不止于此。

--香港数据：7-9月失业率继续持平于3.4%，连续七个期间维持不变

香港政府统计处公布，2016年7-9月失业率继续持平于3.4%，为连续七个期间维持不变，反映劳工市场大致稳定。而7-9月就业不足率亦保持不变，维持在1.4%的水平。

--路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年增长1.83%，连两月增长

路透调查12家金融机构结果显示，台湾9月外销订单金额料较上年同期增长1.83%，为连续第二个月增长。

【金融】

--中国央行：个人房贷占比较高有特殊因素，9月外汇占款下降因购汇增加等

中国央行调查统计司司长阮健弘表示，1-9月，个人住房贷款增量在各项贷款增量中的占比为35.7%，其占比较高有特殊因素，若在分母项中考虑和“还原”地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大，中国个人住房贷款比重会有所下降。

--中国金融：9月央行口径外汇占款减少3,374.82亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,374.82亿元人民币。

--中国央行：9月外币贷款较上月小幅下降，但外币存款大增176亿美元

中国央行公布数据显示，9月外币贷款减少53亿美元，上月为增加298亿美元；当月外币存款增加176亿美元，上月为增加21亿美元。

--中国基金：扶贫日两大扶贫基金成立，重点投向特殊困难地区--报载

由中国国资委主导的中央企业贫困地区产业投资基金正式揭牌，首期募集资金为122.03亿元人民币，出资一次到位，计划逐步会达到1,000亿元，重点投向14个集中连片的特殊困难地区；基金存续期15年，项目投资期5-7年。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行800亿元逆回购，单日净回笼100亿元

中国央行公开市场今日共进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各400亿元；单日净回笼100亿元。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.0004%，20年3.2923%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年期固息增发债中标收益率为3.0004%和3.2923%，接近2.99%和3.30%的预测均值；两期债投标倍数分别为2.57倍和5.76倍。

--中国债市动态：现券期货均变动不大，市场仍处进退两难境地

中国银行间债市早盘现券收益率几无变动，国债期货亦近持平。盘中公开市场招标系统因技术问题错误显示七天逆回购利率走低，一度带来小幅扰动，但央行澄清后很快恢复平静，现券收益率总体仍窄幅波动。

--中国货币市场：资金面续紧回购利率均上行，市场期待MLF续做缓解压力

中国银行间市场资金面延续吃紧，回购利率上行明显。交易员称，今日央行公开市场延续净回笼，且有逾千亿中期借贷便利(MLF)到期，市场谨慎情绪加重；近期公开市场、汇率、缴税等压力因素叠加，期待央行稍晚能开展MLF续做以支持流动性。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘高开低走刷新逾六年新低，短期汇价料仍偏弱

人民币兑美元即期早盘高开低走，盘中触及6.7411元的逾六年新低，中间价则因美元指数调整而反弹。交易员称，中间价依旧延续市场化定价，只是不少客盘反而趁汇价小升时入市购汇，使得人民币由升转跌；市场成交较为活跃，但依旧未见恐慌购汇情绪。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数略降至94.48

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.84，BIS篮子指数微跌至95.24。

--离岸人民币：台湾9月底人民币存款月增2%，连续第二个月成长

台湾央行公布，至9月底止台湾银行业累计人民币存款达3,118.28亿元(含可转 让定期存单)，较前月增2%，连续第二个月成长。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾一个月新高，券商、国企股大涨激活市场人气

中国股市沪综指收升1.4%至逾一个月新高。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，券商股和中字头股票大涨激活市场人气，新的热点开始形成，股指全部收复昨日失地，今天阳包阴的走势显示大盘在短暂洗盘后仍将保持反弹势头。沪综指收报3,083.88点，涨42.71点或1.4%。

--香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振

香港股市收盘创一个半月最大单日涨幅，受中国股市反弹提振，上海B股指数在上日大跌后企稳。恒生指数收盘涨1.6%至23,394.39点；恒生国企指数收涨1.88%至9,720.20点。

--中国金属：到2020年稀土年度开采量控制在14万吨内，不再新增采矿权--工信部

中国工业和信息化部日前印发稀土行业发展规划（2016－2020年）称，合理调控稀土开采、生产总量，到2020年年度开采量控制在14万吨以内；并要严格市场准入制度，除六家大型稀土企业集团外不再新增采矿权。

--全球贵金属：上海金交所将允许境外机构使用人民币黄金基准定价

上海黄金交易所理事长焦瑾璞称，该交易所将与国外交易所合作，允许后者使用其人民币金价开发衍生产品。

--路透基点：腾讯35亿美元贷款案吸引17家银行参与--TRLPC

汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国互联网巨头--腾讯发起的35亿美元无追索权贷款，已获17家银行承诺参与。这笔贷款将用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。

--中国企业：万达宣布补贴40%制作费用，吸引好莱坞电影公司来华拍摄

中国大连万达集团在洛杉矶参加一项活动时宣布，将向使用该公司在青岛新成立的影视基地进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。电影界高层在活动上呼吁中美电影制作公司展开更多合作。

万达集团投入500亿元人民币建设的青岛东方影都周一首次面向全球招商，已与美国九家知名电影公司签约，未来三年将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄。

--港股业绩：中国海外首三季经营溢利同比升近三成，其中第三季倍增

中国龙头房地产商--中国海外发展宣布，今年首三季经营溢利为351.6亿港元，比去年同期增加29%；由于公司向中信股份收购内地住宅物业的资产于季内完成，带动公司第三季经营溢利同比大升逾1.1倍。

--中港个股：中国远洋以5,300万欧元向马士基购意大利瓦多码头的40%股权

中国远洋控股公告称，旗下中远海运港口公司将从马士基集团旗下马士基码头公司手中购买经营意大利瓦多冷藏货码头的瓦多码头控股公司40%股权，总代价为5,300万欧元。

--中国个股：深纺织拟收购TCL集团半导体显示业务资产，将继续停牌

自8月初开始停牌的深圳市纺织（集团）股份有限公司公告称，公司拟与TCL集团重组，标的资产为TCL集团旗下半导体显示业务相关资产。这是深纺织和TCL集团首次揭开其停牌重组的实质内容，两公司股票将继续停牌。

--香港个股：中芯国际扩建天津产能，有望成全球单体规模最大的八寸线