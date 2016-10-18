中国基金：扶贫日两大扶贫基金成立，重点投向特殊困难地区--报载

路透北京10月18日 - 由中国国资委主导的中央企业贫困地区产业投资基金周一正式揭牌，首期募集资金为122.03亿元人民币，出资一次到位，计划逐步会达到1,000亿元，重点投向14个集中连片的特殊困难地区；基金存续期15年，项目投资期5-7年。

上海证券报报导并称，该基金在国资委、财政部、国务院扶贫办引导下，由中央企业出资设立，中国国家开发投资公司、国家电网等51家央企参与了首期出资，主要投资于贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展等。

另外，在首批投放项目签约仪式上，基金公司与河北、河南、江西、贵州、云南、青海及中国电建等有关地方、企业签约方举行了基金首批投放项目签约仪式。

同时，国内首个由上市公司主导的产业扶贫基金同日落户河南省兰考县。上证报报导称，雏鹰农牧与合作方联合发起设立中证中扶私募基金管理有限公司，发起设立的中证中扶产业扶贫基金总规模不超过50亿元人民币，存续期20年。

“该基金的设立按照‘上市公司主导、市场化运作、规范管理、防范风险’的原则，基金发起设立、投资管理等均按照市场化独立运作、自主经营。”基金管理公司董事长吴易得介绍。

该基金管理公司的股东包括中国扶贫开发服务有限公司（“中扶公司”）、雏鹰农牧、隆平高科、中信农业、兰考龙迪投资管理中心等。