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货币新闻 | 2016年 10月 18日 星期二 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆小跌但仍接近三周高点，小麦连续第四日走高

以下是0044GMT报价：
 合约              价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日     RSI
                                                        移动均   
                                                        值       
 CBOT小麦          425.00  1.25    +0.29%   +0.95%      404.68   71
 CBOT玉米          355.00  1.00    +0.28%   +0.21%      339.63   69
 CBOT大豆          977.00  -1.25   -0.13%   +1.51%      961.78   64
 CBOT稻米          10.36   -$0.04  -0.43%   +1.97%      $9.91    66
 WTI原油           50.20   $0.26   +0.52%   -0.30%      $47.27   56
 汇率                                                            
 欧元/美元         $1.101  $0.002  +0.15%   +0.41%               
 美元/澳元         0.7656  0.003   +0.41%   +0.59%               
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/郑茵 审校 徐文焰/李爽)

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