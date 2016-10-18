芝加哥期市：大豆小跌但仍接近三周高点，小麦连续第四日走高

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
以下是0044GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI 移动均 值 CBOT小麦 425.00 1.25 +0.29% +0.95% 404.68 71 CBOT玉米 355.00 1.00 +0.28% +0.21% 339.63 69 CBOT大豆 977.00 -1.25 -0.13% +1.51% 961.78 64 CBOT稻米 10.36 -$0.04 -0.43% +1.97% $9.91 66 WTI原油 50.20 $0.26 +0.52% -0.30% $47.27 56 汇率 欧元/美元 $1.101 $0.002 +0.15% +0.41% 美元/澳元 0.7656 0.003 +0.41% +0.59% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/郑茵 审校 徐文焰/李爽)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。