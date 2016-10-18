中国外贸：实现全年目标任务艰巨，要把握好四季度外贸关键期--副总理

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透北京10月18日 - 中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。
新华援引他周一考察第120届广交会并在广州主持召开全国外贸工作座谈会时称，稳增长与调结构是外贸发展的“两个轮子”、不可偏废，要着力推进外贸领域供给侧结构性改革，支持加工贸易创新发展和梯度转移，壮大装备制造等高附加值行业出口，积极发展跨境电子商务等新业态。
“当前世界经济贸易环境更加严峻复杂，广交会也面临前所未有的机遇和挑战。”报导称。
汪洋强调，中国进出口降幅逐季回稳，贸易结构持续向好，新旧动能加快接续转换。要着力解决融资难、通关不便利、进出口环节收费多等问题，打通政策落实“最后一公里”。
中国海关总署此前公布，以美元计价9月出口 同比下降10%，为今年2月来最低，进口 同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。9月贸易顺差 为419.89亿美元，远低于路透预估中值530亿美元。中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。