港报财经评论：恒指反弹乏力，反覆下探22,700点--经济日报10月18日

恒指反弹乏力，反覆下探22,700点/ 林瑞芬

港股昨日又回复受压状况，恒指跌0.84%至23037；国指跌0.63%至9541，大市成交额535.9亿元。月内看走势仍审慎，守候更低水平收集优质股。

本周主要关注欧洲央行周四公布的最新利率决议结果，结果不宜有大变。目前市场普遍预期欧元区将维持利率水平不变，同时预计在12月会议上宣布把QE计划延至2017年3月以后。

美国联储局主席耶伦上周五虽然派鸽词，但局内意见分歧，后市应以12月将加息为大局已定作部署，需时观察股市用多少幅度来消化。技术上，正如上周六指出，道指及标普500指数已届关键支持位，一旦失守支持，较大型的抛售浪潮将可能会发生。毕竟美国总统大选将至，为不明朗因素，加上近月有数据显示公司的回购动力也减弱下，大家就要审慎观察美股一旦出现抛售时，低位的承接力如何。

牵一发而动全身，美股在现阶段转折期间，不得不打醒十二分精神，无事就好，有事就势拖累港股。技术上，恒指23100再确认失守，料好友要退守至22700支持左右。上周截至昨日，恒指23100已反覆跌穿，昨低见22978，可见，此支持作用已不可靠，短期不能寄予厚望，恒指反覆下探22700的可能性增强。国指在9500左右争持，暂无大把握稳守，若确认失守，下一站支持约在9300点。

在大市调整势之下，汽车股依然硬净，昨逆市攀升，长城汽车（02333）及吉利汽车（00175）分别升1.8%及5.7%。一来，预期在内地房地产调控下，政策需要维稳汽车业的增长以平衡经济。二来，行业将迎来第三季度业绩，在第三季乘用车总销量达567万辆，按年增长28%之下，汽车股的季绩表现料标青，或有些超于预期。

吉利龙头之势盛，股价自7月4元起步至昨日收报8.18元，已翻一番，稍有顾虑是理想的汽车销售状况，在股价急升之后被透支，现价预测市盈率（PE）已接近19倍，只是低于比亚迪汽车（01211）。惟与同类汽车股，东风（00489）预测PE只有5.1倍；华晨中国预测PE 11倍；长城汽车预测PE 8倍，吉利明显高一大截。认同低估值股份，安全垫会高一些，长城汽车1至9月累计销量增长17.6%至68.99万辆，中金估计全年有望冲击100万辆。技术上，长汽股价如能守稳8元，反覆向上挑战10元，昨收报9.45元。

人民币兑美元自失守6.70后，跌势持续，离岸人币兑美元已跌穿6.74，未见止跌之势。昨日内地B股急泻，B股指数一度插近7%，创1月11日以来最大跌幅，有指是与人民币连日贬值有关，拖累上证指数也调整0.74%，收报3041点，创业板指亦跌1.2%，收报2167点。内地股市闷走多时，B股指数失惊无神这样急插，都要打醒十二分精神！

月内中央刚出手调控房地产，其实市场都无太大憧憬资金会回流A股，A股泡沫在去年爆破后，顿失赚钱效应，要股民有冲动入市，还是要有其他因素，如货币面、基本面等。基本面而言，第三季经济确是略有起色，但紧接是房地产调控，后市就要看基建的推动建设，能否冲淡房价受调控的冲击。

第四季，中央政策面料倾向加重财政政策，推动PPP（公私营合作）项目。上周，已公布第三批PPP示范项目计划总投资额1.2万亿元（人民币．下同），项目达516个。此前，财政部分别公布了第一批和第二批合共236个专案，投资规模分别为1,800亿元和6,589亿元，可见增量。

此外，本次通过率为48%，显着高于首批的25%及第二批的26%，而通过率显着提升，是因为第三批申报项目更加优质。另外，与前两批存量项目占比较大不同，第三批项目基本上都是增量项目，这会带动较大的投资，对稳增长而言，料具重大意义。财政部为加快专案落地，在《加快推动示范专案建设的通知》，明确给出了时间表，要求首批示范项目应于2016年底前完成采购，第二批示范项目应于2017年3月底前完成采购，逾期未完成采购的，将调出示范专案名单；第三批示范项目原则上应于2017年9月底前完成采购。相信PPP的推进，将不是纸上谈兵，由此显见中央思路，房地产市场虽受压，但希望透过推动PPP，维持基建增长。据第三批PPP示范项目资料显示，从投资规模上统计，交通运输、市政工程、城镇综合开发及生态环保，分别占比43.3%、27.4%、9.6%及6.9%。

由此启示，后市遇有低位合适价可收集，不妨重点收集水务处理股、城市轨道建设或设备股份，前者中国水务（00855）及北控水务（00371）均可取，后者捧中国通号（03969）。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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