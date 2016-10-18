港报财经评论：资金不散利港股，换马寻宝炒短线--信报10月18日

资金不散利港股，换马寻宝炒短线/ 陆文

面对低增长低息新常态，令逐渐失去权威性的美国联储局主席耶伦亦只能提出高压经济理论，为复苏缓慢的经济落药，可惜，这只会制造热钱在全球流窜，不断在金融投资市场轮流＂换马＂炒作。

港股亦在一众早前强势股呈现健康获利回吐的调整下，为恒指炒起伏寻找藉口，不过，黑天鹅尚未出现，在资金留港未散下炒股不炒市持续可期。

年内笔者分析港股去向，往往以评估全球资金流向为主调，概括而言是资金市，以配合全球多年来央行推行量化宽松下的热钱洪流去向，目前与过往最大分别是资金流向目的在寻找避险多于追求增长，反映全球经济正处低增长成新常态的现实，对股市投资者无疑是一大考验，亦令近年重＂息＂轻＂增长＂成为相关板块个股各走极端境况。

从年中预期英国脱欧疑虑下势引发英镑与欧罗成资金流走的受害者，这已在目前欧罗与英镑滙价急挫所反映，而估计部分资金将流入亚洲新兴市场，甚至令中港股市受惠，亦带动第三季港股跑赢各主要股市中得以确认。

不过，最近全球政经混乱困局未变，从美滙指数强势上试98至100阻力区，似反映资金持续以美元及美债为主要避难对象，而欧洲面对今明两年各成员国与英国谈判脱欧，意大利、苏格兰可能出现公投，明年德国与法国大选也有机会出现政局变数，均促使资金从这地区流走不变。

然而，亚洲新兴市场如泰国王位变动，以至南海紧张疑虑，势令资金流入区内意欲减退；至于港股，在未来一段日子的资金流暂可视为中性，港滙与美元挂鈎成为吸引内地资金北水南下避险诱因之一，随着人民币跌破6.7水平，唱淡之声不绝，内地连串最新经济数据偏好，亦无补于事，反映外资对目前中国经济偏稳仍存着颇大戒心。这长期唱淡依然有颇大市场，涉及不少政治因素，而港股却呈现处中外博弈夹缝下，从资金流动可见，一时成为外资＂提款机＂，一时成为受惠炒利好政策的半新兴市场，并构成炒上落市的最佳藉口，这大幅震荡局面将持续一段较长日子。

寻找短线炒作的对冲基金将视现在为投资天堂，对中长线投资者只能等待具值博率的心态下逢低收集才有胜算。

作为市场小众，与主宰资金流的大户对着干从来非易事，面对港股踏入10月以来，首周上升试24000点高位，次周回落考验23000点支持，正好反映市场缺乏明确方向的混乱局面。

港股踏入本周亦要面对连串内地最新经济数据及美国企业季度业绩期，以及更多来自欧洲的政治变数，着着均足以构成对市场的震荡起伏，对入市者无论造好造淡均要承受颇大风险。无疑，这是符合笔者指出，10月份股市起伏大、10年平均高低差距有2700多点的反覆月份特色，在对后市并不悲观、审慎看好下，笔者上周建议在23000点水平投入增持的第一注，令投入资金至三、四成，不过，由于预期大户正积极营造一个看淡的技术走势，包括在现水平徘徊令10天线下破50天线的走势陷阱，再加上部分强势板块尚有调整压力下，因时制宜，保守投资者不妨保留余下一成资金，毋须急于在22800/23000点水平入货，等待可能出现下试调整0.382、即约22000点水平的增持机会。10月份投资是部署短线炒作安排，在23000点左右入市可以22700点为止蚀作保险，重视值博率对短线炒作颇为重要。

基于第三季跑赢大市的强势板块及股份多见有回气调整迹象，在过去两周更成为推低大市的元凶；反之，由早前弱势的煤炭、水泥等周期性股份接力，这＂换马＂活动一方面反映对强势股的畏高及寻找有反弹空间的落后股份，更重要是期内资金未有流走，正等待另一个理想入货时机，反映目前港股正处健康调整。

事实上，从目前不少强势股的回吐依然呈一底高于一底的上升势头，毕竟未算大跌讯号呢！反之，轮动＂换马＂炒作配合资金流下，炒股不炒市依然有不错的寻宝赚钱机会。

在短期市况相对混乱下，要等待强势股如腾讯（00700）、内银内险、药业、滙控（00005）及汽车等板块完成调整再作吸纳，事实内银股受＂债转股＂疑虑下整个板块已回落逾7%，市场关注其扩大＂债换股＂的试点下，将带来集资压力，但以建行（00939）以无锡作试点，推出50亿元人民币＂债转股＂方案，对后者带来刺激，在A股市场有寻宝机遇，而内银在中央有秩序推行试点下，配合可透过为存款准备金率下调纾缓资金压力，亦不妨候机收集。

内险股方面，受惠投资中港两地股市有利提升其投资回报，在目前人民币滙率有压力下，再加上早前连串利好这产业的投资组合措施配合，适度调整后可作中线收集，不失为炒上落的对象。

至于濠赌股板块，受澳洲皇冠集团员工被中国扣查事件引发的调整，这事件某程度可视为中国与澳洲在商业上的博弈，前者是对澳洲政府早前一再对中资企业在当地投资受到阻碍的反击，而澳门赌业近年见底得力于中场业务回升，今次打击贵宾厅业务，料影响不大，反不及人民币贬值及黄金周过后的获利回吐所带来的影响。

随着内地正促进引入民资参与基建项目的PPP计划下，以交通基建较利发展，除了一众股份如中交建（01800）、中车时代（03898）及中铁建（01186），投资者亦可多留意一批公路相关股份，近期表现强势有浙江沪杭甬（00576）、越秀交通（01052）及广深铁路（00525），对一些寻找较稳定收益板块者可考虑。（完）

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