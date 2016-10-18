港报社评：人民币势续走弱，保有序考中央--经济日报10月18日

人民币滙价再大跌，兑美元续创6年新低。因美储局年底可能加息，人民币今季走软难逆，惟防资金大量流走，及免成美国新总统箭靶，中央难容人民币跌太急，但难度在于稳住市场信心。

内地B股昨一度重挫6.7%，主因是人民币滙价继续走贬。由官方参考市场供求厘定的中间价昨报6.7379，较上一日中间价低222点，反映中央有意续让人民币滙价跟从市场走软，资金因此看淡人民币以至以美元交易的上海B股，可说顺理成章。

惟人民币滙价实质走势并不如表面看般简单，更有转折。美滙指数今年首4个月大跌逾6%，人民币兑美元同期则无甚升跌，变相兑其他货币贬值，闷声发财。惟美元自5月起弱势告终，尤其看过去约3个多月时间，美元兑大部分货币包括欧元等升太急，相对下人民币兑美元则贬幅有限，变相兑其他货币不贬反升。

故人民币年初至今虽兑美元跌约3.65%，以贸易加权的一篮子货币计则跌约6%，但外界形容，人民币在过去约3个多月时间，是继美元外第二强势货币；故说人民币走软，现时对中央来说又变得有点哑子吃黄连。

往前看，人民币哑子吃黄连的情况很可能延续至年底，此因联储局可能在12月加息，令美滙持续走强。此外，以往绩看，中央一般能接受人民币兑美元一年下跌约3%，加上今年人民币进入国基组织(IMF)的特别提款权一篮子货币，滙率要更市场化，故中央应暂容许人民币续软。

然而，若人民币兑美元跌得太急，中央则可能干预，底因至少有二。其一，若人民币滙价跌太急，很可能触发资金大举外流，冲击尚仅处弱企稳的经济，并非中央愿见。

其二，不论是希拉莉还是特朗普在11月美国大选胜出，由于选举时都大举抨击中国，特朗普更指若上任会立即将中国列为滙率操纵国，虽说只是竞选语言，但在美国民粹抬头下，新任美国总统仍可能要一定程度上履行竞选承诺。若人民币兑美元在此时跌太多，恐成美新总统向中国经贸开刀的现成藉口。

惟中央若要有效管理人民币滙率，有两个先决条件，一是赢取市场信心，现时不断指人民币无长期贬值基础，却眼见人民币不断走弱，或会令更多资金与中央对着干。二是要建立更多市场工具，在在岸及离岸市场管理人民币滙率，毕竟人民币已走向市场化，不应走回粗暴以至行政干预的老路。（完）

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