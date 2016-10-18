中国经济：防范金融风险跨市场跨行业传递，继续推利率和汇率改革--金融时报

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透北京10月18日 - 中国金融时报周二刊登评论员文章称，要密切关注银行业资产质量，大型出险企业、保险资金运用、交叉型金融业务等重点领域风险，防范金融风险跨市场、跨行业传递，并要抓住当前改革时机，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
文章指出，不断加强和改善宏观调控尤为重要，要构建危机管理和风险处置框架，不断完善存款保险制度；并强化对跨行业、跨市场、跨境金融风险的监测评估，防范实体经济和部分地区、行业、企业风险及非正规金融风险向金融体系传导。
“在如此纷繁复杂的态势下，不断加强和改善宏观调控的难度丝毫不亚于在战争中攻克堡垒。”文章称，要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
文章称，中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强调控的针对性和有效性。进一步完善人民币汇率形成机制，更大程度地发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
中国要健全完善宏观审慎评估（MPA），保持流动性总量合理充裕，引导货币信贷和社会融资总量平稳适度增长，提高流动性管理对市场利率的引导能力，继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系，建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。