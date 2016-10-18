中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数略降至94.48

路透上海10月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.84，BIS篮子指数微跌至95. 24。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.40%，SDR篮子指数跌3.04%，BIS指数跌6.36% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.7303 76 欧元 7.4095 -212 日圆 6.4844 -121 港元 0.8675 9.8 英镑 8.2155 -173 澳元 5.1389 -183 新西兰元 4.825 -497 新加坡元 4.8513 -118 瑞郎 6.8111 -68 加元 5.1359 -146 林吉特 0.6254 34 卢布 9.366 97 泰铢 5.2217 -279 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.06，较上日微跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报94.89，较上日微 跌0.33%；RXY参考离岸人民币指数 报95.08，较上日微跌0.2%；RXY参考在岸人民币 指数 报94.91，较上日微跌0.29%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)