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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数略降至94.48

路透上海10月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.84，BIS篮子指数微跌至95.
24。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.40%，SDR篮子指数跌3.04%，BIS指数跌6.36%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                         6.7303                           76
 欧元                           7.4095                         -212
 日圆                           6.4844                         -121
 港元                           0.8675                          9.8
 英镑                           8.2155                         -173
 澳元                           5.1389                         -183
 新西兰元                        4.825                         -497
 新加坡元                       4.8513                         -118
 瑞郎                           6.8111                          -68
 加元                           5.1359                         -146
 林吉特                         0.6254                           34
 卢布                            9.366                           97
 泰铢                           5.2217                         -279
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.06，较上日微跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报94.89，较上日微
跌0.33%；RXY参考离岸人民币指数 报95.08，较上日微跌0.2%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.91，较上日微跌0.29%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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