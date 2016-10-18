港报社评：梁君彦须辞任董事，撇清利益冲突质疑--明报10月18日

新一届立法会开锣伊始，说有多乱就有多乱，除了＂辱国辱华＂宣誓风波未知道如何收科之外，即使涉及主席梁君彦的争议也纠缠不去。立法会主席坐镇议事堂，本应起到定海神针作用，只是梁君彦涉及的利益冲突争议，未见果断处置，致使他的公信力落笔打三更。梁君彦竞逐主席职位，其中一项承诺是打造＂高效议会＂，不过他连自己都身陷泥淖，所谓使议会更有效率云云，以当今政治生态只能走着瞧。

梁君彦涉及的争议，有两个。一是英国国籍问题，到议员互选投票之前，他才出示已经放弃英籍的文件，不过有议员咬着不放，飞往伦敦内政部查寻，会否有出乎意料情况，大家只能观察发展。另一项争议是梁君彦的个人利益登记册，他申报是18家公司的受薪董事，包括多家离岸公司，有公司的董事成员是其家人；公司业务范围涉及金融、地产、物流等，他担任的上市公司独立非执董，都有收取董事袍金。由于涉及家族及个人，设若还有公司真个只拥有球会会籍等，情况确实有点复杂。

过去一个多星期，建制议员与非建制议员都认为他需要处理利益冲突质疑，不过梁君彦认为现行申报制度完善，他将定期审视，适当处理。梁君彦甚至认为担任上市公司独立非执董，并非坏事，因为可帮助公衆及小股东监察管理层，云云。梁君彦这种取态，看不到他有辞任董事职位以回避利益冲突，＂净身＂为市民服务的打算。

梁君彦认为所说申报标准，若他留在议员位置，不会有太大争议。事实上，衆多议员之中，特别是功能组别议员，类似梁君彦的＂董事等身＂情况大不乏人。可是，立法会主席位高权重，公衆有更高要求，即使主席等同议员的申报符合规定，按梁君彦的情况则公衆不会满意。值得注意的是议会日常运作，主席有可能随时陷身利益冲突争议。例如主席主持会议，就议员的发言和行为有裁决权力，即使议员的言行与主席服务的公司无关，但是涉及业务如出一辙，而在议会互动中，议员被制止发言甚或驱离会议厅，这样主席就会卷入利益冲突质疑。另外，一家公司的独立非执董，先不论管理层的利益，许多时候公衆利益与小股东利益不尽一致，执董的抉择都会陷于争议；设若立法会主席就是这样的执董，又会卷入利益冲突质疑。

社会上就梁君彦的18家公司董事身分，大多认为涉及利益冲突。非建制议员对他表示遗憾，质疑这是享受主席优厚待遇之余，又眷恋董事酬金，期望他以主席公信力为重，专心一意履行公务；建制阵营也有说法，例如民建联主席李慧琼表示议员和市民对议长有更高期望，她会建议梁君彦当选主席后迅速处理有关问题，检视可以辞去的职务，避免产生＂观感上的误会＂。另外，传媒在不同场合都向梁君彦提问董事的事，反映市民的关注。可以说，设若问题不解决，利益冲突质疑对于梁君彦将会盘缠不去。

翻查过去4届立法会议员个人利益登记册，两位前任主席范徐丽泰和曾钰成都没有担任公司董事，他们任内从未涉及利益冲突质疑。范徐丽泰和曾钰成离任主席时，民望都冠绝议员同侪，这个情况，除了与主席地位超然有关，相信没有利益冲突争议也是重要因素。梁君彦的商家背景有别于两位前任主席，不知道他对主席工作有些什么憧憬，设若梁君彦充分把握和发挥主席的优势，他日离任时获得议员同侪与公衆普遍认同，是完全有可能的事；以梁君彦的独特状况，若有见贤思齐之志，首要撇清利益冲突质疑。

梁君彦竞逐主席时，承诺要使议事更有效率，不知道他有什么善策良方？只是若主席陷身利益冲突，不能自拔，其他议员在议事过程中，经常藉此挑战主席的权威，则单是处理这些争议，就可能影响会议进度，所谓＂高效议会＂最终可能只是云乎哉！因此，梁君彦为主席公信力着想、从促进议事效率出发，首先应避免自己成为争议焦点，处理好可以控制的因素，未能控制的就见招拆招，这样才有可能给议会带来改变。（完）

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