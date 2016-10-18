全球金市：金价因美元走弱而持稳，股市上涨抑制升势

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
美元指数 跌0.2%至97.663，周一曾触及七个月新高。
亚股周二小涨，但风险偏好不高，因美国股市疲弱导致投资人场外观望。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，联储“非常接近”其就业及通胀目标，他并警告在提振经济增长的努力过程中，切勿轻率地改变政策框架。
日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，但表示消费疲软令企业难以提价，凸显消除公众通缩思维之艰难。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一黄金持仓量增加0.18%至967.21吨。
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王颖；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。