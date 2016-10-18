全球金市：金价因美元走弱而持稳，股市上涨抑制升势

美元指数 跌0.2%至97.663，周一曾触及七个月新高。

亚股周二小涨，但风险偏好不高，因美国股市疲弱导致投资人场外观望。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，联储“非常接近”其就业及通胀目标，他并警告在提振经济增长的努力过程中，切勿轻率地改变政策框架。

日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，但表示消费疲软令企业难以提价，凸显消除公众通缩思维之艰难。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一黄金持仓量增加0.18%至967.21吨。

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金