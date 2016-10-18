英国个股：洲际交易所将不得不出售商品交易软件公司Trayport--监管机构

路透10月17日 - 英国竞争和市场管理局(CMA)周一称，洲际交易所(ICE)将不得不出售商品交易软件公司Trayport，以便保护能源交易行业的竞争。

ICE是全球最大的交易所运营商，去年12月以价值约6.5亿美元的股票完成了收购Trayport的交易。ICE在该交易上击败了劲敌芝加哥商业交易所(CME) ，并强化了在欧洲能源交易市场上的地位。

但CMA周一称，与ICE在欧洲市场的交易和清算领域开展竞争的交易商、经纪商、交易所和清算所，都依赖Trayport平台来有效进行交易。

该机构总结道，有必要实施出售交易，因为ICE可能利用Trayport平台来减少其自身与竞争对手之间的竞争，从而导致交易和清算费用增加，以及为交易商提供的条件恶化。

“ICE对这一决定感到失望...现在将考虑包括上诉在内的各种可能选项，”该公司在发给路透的电邮声明中称。

被迫出售Trayport或将为ICE释放现金，以便出价收购伦敦证券交易所集团(LSE) 。(完)