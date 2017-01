《美国上市公司业绩公布日程表》--10月18日至10月25日

路透10月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/10/18 NTS PM.N Q3 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris) 2016/10/18 BMO GS.N Q3 2016 高盛 2016/10/18 BMO CMA.N Q3 2016 Comerica Inc 2016/10/18 BMO GWW.N Q3 2016 W W Grainger Inc 2016/10/18 BMO OMC.N Q3 2016 Omnicom Group Inc 2016/10/18 BMO HOG.N Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2016/10/18 BMO RF.N Q3 2016 Regions Financial Corp 2016/10/18 BMO JNJ.N Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 2016/10/18 BMO BLK.N Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 2016/10/18 BMO KSU.N Q3 2016 Kansas City Southern 2016/10/18 BMO UNH.N Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 2016/10/18 AMC LLTC.OQ Q1 2017 Linear Technology Corp 2016/10/18 AMC YHOO.OQ Q3 2016 雅虎 2016/10/18 AMC NAVI.OQ Q3 2016 Navient Corp 2016/10/18 AMC INTC.OQ Q3 2016 英特尔 2016/10/18 AMC ISRG.OQ Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 2016/10/19 11:00 DOV.N Q3 2016 Dover Corp 2016/10/19 BMO USB.N Q3 2016 U.S. Bancorp 2016/10/19 BMO BBT.N Q3 2016 BB&T Corp 2016/10/19 BMO HAL.N Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2016/10/19 BMO GPC.N Q3 2016 Genuine Parts Co 2016/10/19 BMO STJ.N Q3 2016 St. Jude Medical Inc 2016/10/19 BMO STX.OQ Q1 2017 希捷(Seagate Technology) 2016/10/19 BMO ABT.N Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories) 2016/10/19 BMO NTRS.OQ Q3 2016 Northern Trust Corp 2016/10/19 BMO MS.N Q3 2016 摩根士丹利 2016/10/19 BMO APH.N Q3 2016 Amphenol Corp 2016/10/19 BMO MTB.N Q3 2016 M&T Bank Corp 2016/10/19 BMO RAI.N Q3 2016 Reynolds American Inc 2016/10/19 AMC TSCO.OQ Q3 2016 Tractor Supply Co 2016/10/19 AMC LRCX.OQ Q1 2017 科林研发 2016/10/19 AMC SLG.N Q3 2016 SL Green Realty Corp 2016/10/19 AMC KMI.N Q3 2016 Kinder Morgan Inc 2016/10/19 AMC CTXS.OQ Q3 2016 Citrix Systems Inc 2016/10/19 AMC XLNX.OQ Q2 2017 赛灵思(Xilinx) 2016/10/19 AMC URI.N Q3 2016 United Rentals Inc 2016/10/19 AMC EBAY.OQ Q3 2016 eBay Inc 2016/10/19 AMC AXP.N Q3 2016 美国运通(American Express) 2016/10/19(估计) AMC RHI.N Q3 2016 Robert Half International Inc 2016/10/19 AMC FTI.N Q3 2016 FMC Technologies Inc 2016/10/19 20:05 MAT.OQ Q3 2016 美泰儿(Mattel) 2016/10/20 10:00 DHR.N Q3 2016 Danaher Corp 2016/10/20 10:30 BK.N Q3 2016 纽约梅隆银行 2016/10/20 NTS AAL.OQ Q3 2016 美国航空(American Airlines) 2016/10/20 11:00 WBA.OQ Q4 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 2016/10/20 11:30 VZ.N Q3 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2016/10/20 12:00 ITW.N Q3 2016 Illinois Tool Works Inc 2016/10/20 BMO TRV.N Q3 2016 Travelers Companies Inc 2016/10/20 BMO PHM.N Q3 2016 PulteGroup Inc 2016/10/20 BMO SNA.N Q3 2016 Snap-On Inc 2016/10/20 BMO TXT.N Q3 2016 德事隆(Textron Inc) 2016/10/20 BMO PPG.N Q3 2016 PPG Industries Inc 2016/10/20 BMO FITB.OQ Q3 2016 Fifth Third Bancorp 2016/10/20(估计) BMO AEP.N Q3 2016 American Electric Power Company Inc 2016/10/20 BMO ALK.N Q3 2016 Alaska Air Group Inc 2016/10/20 BMO DGX.N Q3 2016 Quest Diagnostics Inc 2016/10/20 BMO UNP.N Q3 2016 Union Pacific Corp 2016/10/20 BMO PLD.N Q3 2016 Prologis Inc 2016/10/20 BMO NUE.N Q3 2016 Nucor Corp 2016/10/20 AMC MSFT.OQ Q1 2017 微软 2016/10/20 AMC ETFC.OQ Q3 2016 E*TRADE Financial Corp 2016/10/20 AMC SLB.N Q3 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 2016/10/20 AMC PYPL.OQ Q3 2016 PayPal Holdings Inc 2016/10/20 AMC SWN.N Q3 2016 Southwestern Energy Co 2016/10/20 AMC PBCT.OQ Q3 2016 People's United Financial Inc 2016/10/20 AMC CCI.N Q3 2016 Crown Castle International Corp 2016/10/20 20:15 KLAC.OQ Q1 2017 KLA-Tencor Corp 2016/10/21 11:00 CFG.N Q3 2016 Citizens Financial Group Inc 2016/10/21 11:30 PH.N Q1 2017 Parker-Hannifin Corp 2016/10/21 BMO MCO.N Q3 2016 穆迪 2016/10/21 BMO MCD.N Q3 2016 麦当劳 2016/10/21 BMO GE.N Q3 2016 通用电气(奇异,GE) 2016/10/21(估计) BMO RCL.N Q3 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2016/10/21 BMO STI.N Q3 2016 SunTrust Banks Inc 2016/10/21 BMO IPG.N Q3 2016 Interpublic Group of Companies Inc 2016/10/21 BMO SYF.N Q3 2016 Synchrony Financial 2016/10/21 BMO HON.N Q3 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 2016/10/24 NTS VFC.N Q3 2016 VF Corp 2016/10/24 BMO KMB.N Q3 2016 金佰利 2016/10/24(估计) BMO PCAR.OQ Q3 2016 PACCAR Inc 2016/10/24 AMC V.N Q4 2016 Visa Inc 2016/10/24 AMC ZION.OQ Q3 2016 Zions Bancorp 2016/10/24 AMC AVB.N Q3 2016 AvalonBay Communities Inc 2016/10/25 10:00 WHR.N Q3 2016 惠而浦(Whirlpool) 2016/10/25 10:00 CNC.N Q3 2016 Centene Corp 2016/10/25 10:30 BHI.N Q3 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 2016/10/25 NTS AAPL.OQ Q4 2016 苹果 2016/10/25 NTS AKAM.OQ Q3 2016 Akamai Technologies Inc 2016/10/25 11:00 MAS.N Q3 2016 Masco Corp 2016/10/25 11:15 UA.N Q3 2016 Under Armour Inc 2016/10/25 11:30 CAT.N Q3 2016 卡特彼勒(Caterpillar) 2016/10/25 BMO GM.N Q3 2016 通用汽车(General Motors) 2016/10/25 BMO VLO.N Q3 2016 Valero Energy Corp 2016/10/25 BMO MRK.N Q3 2016 默克 2016/10/25 BMO GLW.N Q3 2016 康宁公司(Corning) 2016/10/25 BMO SHW.N Q3 2016 宣伟(Sherwin-Williams) 2016/10/25 BMO MMC.N Q3 2016 Marsh & McLennan Companies Inc 2016/10/25 BMO LLY.N Q3 2016 礼来(Eli Lilly) 2016/10/25 BMO UTX.N Q3 2016 联合技术(United Technologies) 2016/10/25 BMO PG.N Q1 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2016/10/25 BMO MMM.N Q3 2016 3M Co 2016/10/25 BMO LMT.N Q3 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2016/10/25 BMO PNR.N Q3 2016 Pentair plc 2016/10/25 BMO R.N Q3 2016 Ryder System Inc 2016/10/25 BMO WAT.N Q3 2016 Waters Corp 2016/10/25 BMO KEY.N Q3 2016 KeyCorp 2016/10/25 BMO DD.N Q3 2016 E I du Pont de Nemours and Co 2016/10/25 BMO BAX.N Q3 2016 Baxter International Inc 2016/10/25 BMO ETR.N Q3 2016 Entergy Corp 2016/10/25 BMO FCX.N Q3 2016 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 2016/10/25 BMO NLSN.N Q3 2016 Nielsen Holdings PLC 2016/10/25 AMC TMK.N Q3 2016 Torchmark Corp 2016/10/25 AMC RRC.N Q3 2016 Range Resources Corp 2016/10/25 AMC CB.N Q3 2016 Chubb Ltd 2016/10/25 AMC BXP.N Q3 2016 Boston Properties Inc 2016/10/25 AMC EW.N Q3 2016 Edwards Lifesciences Corp 2016/10/25 AMC OI.N Q3 2016 Owens-Illinois Inc 2016/10/25 AMC TSS.N Q3 2016 Total System Services Inc 2016/10/25 AMC UDR.N Q3 2016 UDR Inc 2016/10/25 AMC VRTX.OQ Q3 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 2016/10/25 AMC T.N Q3 2016 美国电话电报公司(AT&T) 2016/10/25 AMC CHRW.OQ Q3 2016 C.H. Robinson Worldwide Inc 2016/10/25 AMC DFS.N Q3 2016 Discover Financial Services 2016/10/25 AMC EQR.N Q3 2016 Equity Residential 2016/10/25 AMC JNPR.N Q3 2016 Juniper Networks Inc 2016/10/25 AMC AMP.N Q3 2016 Ameriprise Financial Inc 2016/10/25 AMC CINF.OQ Q3 2016 Cincinnati Financial Corp 2016/10/25(估计) AMC VRSK.OQ Q3 2016 Verisk Analytics Inc 2016/10/25 AMC BCR.N Q3 2016 C R Bard Inc 2016/10/25 AMC CMG.N Q3 2016 Chipotle Mexican Grill Inc 2016/10/25 AMC ESRX.OQ Q3 2016 Express Scripts Holding Co 2016/10/25 AMC AIZ.N Q3 2016 Assurant Inc 2016/10/25 20:05 COF.N Q3 2016 Capital One Financial Corp