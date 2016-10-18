香港个股：中国新城镇拟撤销股份在新加坡上市，回购涉资近10亿港元

路透香港10月18日 - 主力中国城镇化建设的中国新城镇 周二宣布，拟寻求自愿撤销其股份 于新加坡交易所之上市资格，并向股东提出每股现金要约回购股份价格为0.07坡元（约0.39港元），涉资逾1.75亿坡元（约9.77亿港元）。

公司的声明称，将继续保持其在香港联交所主板的第一上市地位，故目前持有在新交所买卖的股份，并希望于退市完成后在香港联交所买卖其股份之股东，可将其股份过户至香港登记分处。退市将不会导致出现任何强制性收购权利或有任何少数股东遭驱赶。

自新交所退市建议须获中国新城镇独立股东在稍后举行的股东特别大会上通过。

中国新城镇表示，董事会认为公司股份一上市或有助整合股份之买卖，带来更多流动性，或将扩大股东基础。要约回购价0.07坡元较公司9月22日(最后一个不受干扰交易日)收市价0.059坡元溢价约18.6%；相对公司每股资产净值0.0776坡元，隐含股价资产净值比率为0.9倍。

公司表示，将以内部现金资源及/或股东贷款支付退市资金。

中国新城镇股份自9月26日起暂停买卖，今天早盘恢复交易，其在港上市股价最多曾升14.5%至0.395港元的约15个月高位。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)