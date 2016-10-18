金属期市：美元下跌支撑伦敦期铜，期镍受供应减少提振

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
LME期镍攀升0.6%至每吨10,350美元。
美联储副主席费舍尔周一表示，当经济受到负面冲击时，低利率趋势对货币政策的限制或将因此导致更长和更深的衰退；但他称，美联储推升利率“并没有那么简单”。
路透调查显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%。
国际镍业研究组织(INSG)周二称，全球镍市7月时曾出现短缺，8月时处于平衡状态，但今年前八个月都处于短缺状态。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王琛；审校 戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。