版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 10:23 BJT

金属期市：美元下跌支撑伦敦期铜，期镍受供应减少提振

LME期镍攀升0.6%至每吨10,350美元。

美联储副主席费舍尔周一表示，当经济受到负面冲击时，低利率趋势对货币政策的限制或将因此导致更长和更深的衰退；但他称，美联储推升利率“并没有那么简单”。

路透调查显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%。

国际镍业研究组织(INSG)周二称，全球镍市7月时曾出现短缺，8月时处于平衡状态，但今年前八个月都处于短缺状态。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王琛；审校 戴素萍/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐