台湾债市：五年券发行前交易殖利率走高，因市场气氛偏空卖单出笼

路透台北10月18日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周二早盘震荡走扬；交易员表示，受到美债殖利率走低带动，早盘台债殖利率跟着下跌，惟随殖利率走低引发卖单大举涌现，促使殖利率止跌反弹。

他们表示，美国联准会年底升息机率高，目前市场气氛偏空，就连两年券都有人要卖，连带五年券卖压亦跟着出笼，惟买盘追价意愿低，致殖利率进一步强高。

〞两年券都有人要丢啊，看起来五年券压力很大，我也想卖啊，但根本卖不掉。〞一位大型证券商交易员说。

他并称，因市场观望气氛浓厚，买盘追价意愿低，卖单不易消化，〞现在卖不掉价格是其一，量是其二。〞

另一大型证券商交易员亦指出，近来冷门长券卖压相当沉重，短券买盘则趋冷，〞长端压力有待消化；连带的，短端追价意愿也不高。〞一位大型证券商交易员说。

但他们表示，由于市场资金依旧宽松，且时值接近年底，各大银行都有去化资金的压力，以目前拆款利率仅在0.174-0.176%间；相较之下，五年券殖利率则在0.60-0.63%，考量利差及央行明年不致升息等因素，买盘料在0.60-0.62%逢高承接。

今日五年券发行前交易殖利率盘中最高冲至0.6378%，创五年券殖利率10个月盘中新高；此前盘中高位为2015年12月18日的0.6890%。

而在10年券方面，105/11期 殖利率进一步攻高，盘中最高冲至0.8495%，创近五个月盘中新高；此前盘中高位为5月20日的0.8620%。

本地时间10:57，五年券105/13发行前交易殖利率涨2.35基点至0.6300%，成交73亿台币；10年券105/11殖利率涨2.40基点至0.8480%，成交5.0亿台币。

台股方面，加权指数 上涨0.10%。

指标10年期美国公债价格周一上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为6月2日来最高水准。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.60-0.64%；105/11殖利率区间在0.83-0.87%。

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